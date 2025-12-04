Nicușor Dan, laude pentru Victor Rebengiuc: Ce remarc eu este onestitatea actorului

Nicușor Dan, în calitate de președinte al României și fost laureat al Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE), a deschis ceremonia din acest an printr-un gest simbolic: predarea „ștafetei” către actorul Victor Rebengiuc, personalitatea recompensată cu distincția ICDE în 2025.

În fața unei săli pline, șeful statului a descris esența artei lui Rebengiuc printr-o observație personală. „Cred că ce remarc eu este onestitatea actorului față de personal. Împărțim ce sunt eu, ce ești tu.” Nicușor Dan a explicat că această autenticitate nu apare din întâmplare, ci din disciplină: „Asta înseamnă că în spatele acestei decizii este foarte multă muncă.”

Nicușor Dan a insistat și asupra rolului civic pe care artiștii îl pot avea într-o societate matură: „E o formă de responsabilitate pe care mi-o doresc ca tot mai mulți dintre români să și-o asume.”

Pentru Victor Rebengiuc, premiul ICDE completează o carieră care a traversat șapte decenii. Actorul a primit de-a lungul timpului Premiul UNITER pentru cel mai bun actor, recunoașterea publicului și Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler. În septembrie, la 92 de ani, a anunțat că se retrage de pe scenă, marcând sfârșitul unei epoci pentru teatrul românesc.

Ceremonia a reunit nume importante din cultură și politică. Printre cei prezenți: Mariana Mihuț, Rodica Mandache, Marius Manole, Medeea Marinescu, Cătălin Drulă, Mircea Abrudean, Iulian Fota și numeroși alți invitați.

Rodica Mandache a declarat că Victor Rebengiuc este un cel mai important actor al presei și că este alături de el. Actrița a subliniat că nu a primit propunerea de a prezida această distincție.