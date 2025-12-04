Monden

Nicușor Dan, laude pentru Victor Rebengiuc: Ce remarc eu este onestitatea actorului

Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook
Nicușor Dan, în calitate de președinte al României și fost laureat al Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE), a deschis ceremonia din acest an printr-un gest simbolic: predarea „ștafetei” către actorul Victor Rebengiuc, personalitatea recompensată cu distincția ICDE în 2025.

Nicușor Dan, despre Rebengiuc

În fața unei săli pline, șeful statului a descris esența artei lui Rebengiuc printr-o observație personală. „Cred că ce remarc eu este onestitatea actorului față de personal. Împărțim ce sunt eu, ce ești tu.” Nicușor Dan a explicat că această autenticitate nu apare din întâmplare, ci din disciplină: „Asta înseamnă că în spatele acestei decizii este foarte multă muncă.”

Nicușor Dan a insistat și asupra rolului civic pe care artiștii îl pot avea într-o societate matură: „E o formă de responsabilitate pe care mi-o doresc ca tot mai mulți dintre români să și-o asume.”

Rebengiuc, omagiat pentru o carieră de legendă

Pentru Victor Rebengiuc, premiul ICDE completează o carieră care a traversat șapte decenii. Actorul a primit de-a lungul timpului Premiul UNITER pentru cel mai bun actor, recunoașterea publicului și Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler. În septembrie, la 92 de ani, a anunțat că se retrage de pe scenă, marcând sfârșitul unei epoci pentru teatrul românesc.

Rebengiuc și Mariana Mihuț.v1

Rebengiuc și Mariana Mihuț. Sursa foto Captură video

O sală plină de personalități

Ceremonia a reunit nume importante din cultură și politică. Printre cei prezenți: Mariana Mihuț, Rodica Mandache, Marius Manole, Medeea Marinescu, Cătălin Drulă, Mircea Abrudean, Iulian Fota și numeroși alți invitați.

Rodica Mandache a declarat că Victor Rebengiuc este un cel mai important actor al presei și că este alături de el. Actrița a subliniat că nu a primit propunerea de a prezida această distincție.

„Victor Rebengiuc este cel mai important actor al presei, și noi toți ne strângem în jurul lui, cu speranța să ieșim din impasul ăsta. Dacă îl văd jucând în Moromeții – sunt echilibrată.”

