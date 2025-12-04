Balanța lui Nicușor Dan: între impostură și bănuiala de corupție
- Simona Ionescu
- 4 decembrie 2025, 08:38
Președintele Nicușor Dan ne-a pus pe gânduri, ieri, cu o declarație din care am înțeles că etalonul său de măsurare a unor fapte este opus percepției societății. A pus în balanță două situații fără un numitor comun, ca și când ar fi comparat mere cu pere. L-a adus în discuție pe Moșteanu și a lui diplomă. Ne-a și certat pe toți că l-am blamat „cu intensitate”.
Nu e un secret că președintele României are simpatii politice față de membrii USR. Va trebui totuși, la un moment dat, să înceapă să aplice același etalon pentru toți demnitarii care o dau în bară. Unii sunt nepricepuți, alții comit greșeli cu consecințe dezastruoase, iar alții - fapte penale din sfera corupției. Pentru ultima situație enumerată, intervine Justiția, instituțiile statului care trebuie să stabilească vinovăția. Pentru primele două, președintele sau premierul trebuie să-i demită fără multe codeli pe cei care nu s-au ridicat la rangul de demnitar.
Numirile în ministere și în consiliile de administrație nu trebuie să se facă pe bază de CV. Experiența și meritrocrația trebuie să fie criteriile pentru a avea o elită în fruntea țării, căreia noi toți îi acordăm beneficii. Dar, așa cum constatăm de ani de zile, tripleta Pile-Cunoștiințe-Relații funcționează mai ceva ca pe vremea lui Ceaușescu. Nenorocirea cu apa din județele Prahova și Dâmbovița (se pregătește Argeș?) e un exemplu. Dar la ce să ne așteptăm în cazul unui cutremur sau unui alt dezastru?
Nicușor Dan a subliniat ieri că trebuie să înceteze aceste practici cu sinecuri, a insistat în mesajul său că angajările în posturi de management trebuie să fie fundamentate exclusiv pe criterii profesionale. Absolut corect.
M-a uimit însă declarația președintelui Dan care, om cu un CV impecabil, s-a lansat în acuzații pentru a-i netezi fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, imaginea șifonată de povestea bâlbâită cu diplomele și nebuloasa din dosarul acela cu armament. Iar la modul general, a dat de înțeles că e derajat de intensitatea reacțiilor din mediile politice, de presă și sociale cu privire la această situație.
„Ca observaţie generală, intensitatea cu care în spaţiul public se blamează diferite fapte nu este niciodată proporţională cu faptele. Am spus, printre altele, că eu, ca persoană fizică, spun de vreo 5 ani de zile că prin PUZ-urile de sector de la București s-au favorizat persoane fizice și juridice cu sute de milioane sau chiar miliarde de euro. Cred că sute de milioane de euro e mai corupt decât o diplomă. Și totuși, în spațiul public, ceea ce am spus eu, nu e deloc așa de inflamat cum a fost”, a spus cu reproș președintele când a fost întrebat de un jurnalist despre demisia lui Moșteanu.
Între impostură și bănuiala de corupție nu poate exista echilibru
Punerea în balanță a celor două situații este departe de a fi corectă, cu toată supărarea fostului primar al Capitalei pe „afacerea” cu PUZ-uri. În cazul Moșteanu s-a dovedit impostura lui pentru a-i convinge pe alții să-l numească în funcții înalte. În chestiunea cu PUZ-urile, unde se reclamă corupția pe bani, este vorba de fapte penale ce pot fi probate doar în sistemul de justiție, cu polițiști, procurori și judecători. Cu siguranță, la dovedirea vinovăției, toată lumea se va inflama și va avea aceeași reacție ca în cazul miniștrilor Moșteanu sau Buzoianu.
Mă dezamăgesc pe mine, dar îl dezamăgesc și pe președinte, amintind de zicerile unui fost deputat USR, care a abandonat formațiunea cu ceva timp în urmă. El ne-a spus că, după 2017, la conducerea USR s-a instalat o gașcă care a urcat în fotolii de miniștri și europarlamentari. Nu-i vreo excepție, se întâmplă asta în toate partidele.
Dezvăluirea fostului userist însă demantelează vrăjeala servită nouă de apărătorii fostului ministru: în USR se știa de ani de zile de șmecheria cu diploma lui Ionuț Moșteanu și a fost ajutat mereu să ajungă în posturi bune. Hai să vedem ce i se va oferi în viitor! Pentru Dominic Fritz, președintele USR, Moșteanu este omul care „a ales să se implice cu curaj atunci când alţii au preferat să nu se expună”.
4 comentarii
Voi PSD-istilor ,punetri tunurile pe usr. USR este cel mai putin corupt din Romania . Ca toate partidele au si umpluturi . Oameni slab pregatiti dar sunt foarte putibi. Ce sa spunem de PSD ? Un partid construit pe scheltul hotilor si puscariasilor din Romania .
Daca isi inchipuie cineva ca la Casa Alba, sau in cancelariile Europei nu se stie ca Romania, membru NATO, are presedinte un individ tamp si cu multiple retarduri, marioneta plantata la Cotroceni de catre Noua Securitate in cardasie cu bratul ei politic (PNL+USR) in urma unor alegeri mai intai anulate abuziv, iar si apoi, la reluare, fraudate si masluite grosolan, acel cineva e imbecil sadea!
Retarisor Dan l-a zburat din functia de consilier pe Ludovic Orban, pe motiv ca acesta s-a legat de useristul Drula, fripturistul care impreuna cu alte gunoaie neo-bolsevice useriste a tradat candidatul propriu al USR la presedintie in plina campanie electorala pentru a a-l pupa in dos pe Retardatul Olimpic, tragand nadejde la o rasplata ulterioara.
Vina lui Ludovic Orban? Afirmase ca Drula foloseste imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei, si a subliniat că acest lucru irita deja o parte din neghiobimea bucuresteana care l-a votat presedinte pe ”olimpicul” cu retarduri. Lucru perfect adevarat. Pentru ca se stie deja: Drula e un brav reprezentatnt al neo-bolsevicilor din gasca de fripturisti tupeisto-globalisti care-si spune ”USR”, o ”rîmă” care, daca ar putea si-ar vinde si mama numai sa ajunga primarul Capitalei, functie pe care si-o doreste a fi o trambulina pentru a ajunge presedinte!
”La fix o zi dupa ce a anuntat ca va lupta ca nimeni altul impotriva coruptiei, presedintele Nicusor Dan si-a tras consilier un personaj urmarit penal fix intr-un dosar instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie.Presedintele Nicusor Dan l-a uns pe Voiculescu in functia de consilier onorific in pofida faptului ca acesta este urmarit penal pentru abuz in serviciu si complicitate la abuz in serviciu de catre DNA, in dosarul privind achizitia de vaccinuri anti-Covid, afacere in urma careia statul roman ar fi fost prejudiciat cu peste 1 miliard euro. In aceeasi cauza, mai sunt urmariti penal fostul premier Florin Citu – pentru doua infractiuni de abuz in serviciu si fosta ministresa USR a Sanatatii Ioana Mihaila – pentru complicitate la abuz in serviciu (click aici pentru a citi mai multe detalii despre dosarul lui Vlad Voiculescu)” -luju.ro.
Nicușor Dan, mesaj la prima sa recepție la Cotroceni de Ziua Națională: „România este o țară coruptă”.
Bine, ”olimpicule”! Noi nici nu stiam cum ai ajuns tu presedinte cu atatea retarduri evidente si incontestabile!
Dar ia zi, mintosule, daca tot ai aflat ca e corupta, ce ai facut tu de cand esti mare scula de presedinte al fraerilor care si-au batut joc de tara, de ei insisi si de familiile lor votându-te, ce faci in prezent , si ce vei face pe viitor ca sa nu mai fie, in afara de a-l imita pe Mr. Bean si de a citi din fițuicile pe care ti le scriu securistii lui Pahonțu cu majuscule, si au pe margine adnotari gen ”Pauza 5 secunde”, ”Tine limba-n gura”, ”Lipeste-te de pupitru sa nu cazi”, ”Nu rîde ca prostul”, ”Nu te scobi in nas”, ”Nu trage pîrțuri”, ”Nu suge degetul”, etc?
Haida de! Mosteanu, Buzoianu, Toiu! Asta este USR? Dezamagitor!
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.