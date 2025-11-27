Moșteanu, susținut de USR cu explicaţii şi mantre. Indicațiile pe care liderii partidului trebuie să le respecte

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, este susținut de colegii din USR, cu explicaţii şi mantre. El este acuzat că ar fi încălcat legea, după ce ar fi folosit un CV fals, în care ar fi trecut studii inexistente la Universitatea Athenaeum. Un document intern al USR cu punctajul de comunicare și indicațiile pe care trebuie să le respecte membrii partidului în aparițiile publice a fost obținut de Gândul.

În documentul intern transmis, este precizat modul în care trebuie prezentat parcursul educațional al acestuia:

„Parcurs educaţional onest: Admitere în 1992 la Automatică, pe locul 45, Munca începută în anul 2 a făcut imposibilă finalizarea acestei facultăţi. Ulterior, a început o altă facultate, însă diploma nu a fost o prioritate, deoarece joburile private şi antreprenoriatul nu au cerut-o. Diploma de licenţă a obţinut-o în 2015 la Universitatea Biotera-facultatea de Inginerie şi management Agroturistic”, se arată în documentul obținut de Gândul.

De asemenea, erorile din CV sunt explicate prin faptul că a folosit un șablon descărcat de pe internet, iar unele greșeli ar fi trecut neobservate, deși funcția vizată era una importantă.

„Erorile din CV: Într-un CV redactat în 2016, în grabă, pe un model descărcat de pe internet, a rămas o eroare materială regretabilă, care nu a fost observată la momentul respectiv. Acea greşeală este recunoscută deschis şi pentru aceasta Ionuţ Moşteanu şi-a prezentat şi scuze”, se mai arată în document.

Cei din USR au pregătit și câteva propoziții explicative, în cazul unui „context suplimentar”:

„De-a lungul a 20 de ani, Ionuţ Moşteanu a căpătat experienţă în companii româneşti şi multinaţionale, antreprenoriat, cu dezvoltare profesională continuă. A intrat în administraţia publică în 2015 ca şi consilier la un salariu modest. În 2017, a aprofundat filosofia politică prin pregătirea oferită de valeriu Nicolae şi ulterior prin transcrierea la masterul PPE./ Ipocrizie maximă din partea PSD care îl acuză pe ministrul Moşteanu că nu a terminat o facultate de prestigiu: Eduard Bachide-secretar de stat la Ministerul Apărării pus de PSD a terminat tot Biotera. Robert Negoiţă şi Florin Pandele, ambii primari ai PSD, au obţinut diplome la Universitatea Biotera”.

De asemenea, în situația în care discuția ajunge la „integritatea și munca” ministrului, au pregătit și aici câteva formulări pentru contraatac:

„Cariera lui Ionuţ Moşteanu nu a deşpins de „locuri călduţe” sau datorii publice, ci a fost construită prin muncă, adaptare şi responsabilitate. În cei 30 de ani de activitate, s-au demonstrat consecvent puterea de muncă, spiritul de echipă, buna colaborare profesională şi capacitatea de a lua decizii curajoase. Aceste valori sunt puse în continuare în slujba statului”.

La final, pentru a se asigura că mesajul lor este transmis exact cum își doresc, au inclus și o mantră pe care membrii USR trebuie să o invoce:

„Miza alegerilor de la Bucureşti, fie mergem mai departe pe drumul început de Nicuşor Dan, fie pierdem tot ce am câştigat în ultimii patru ani”.

Întrebată joi despre situația colegului de partid, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus că, Ionuț Moșteanu și-a putut trece diploma în CV.

„Ionuţ Moşteanu a putut să-şi pună diploma. Da, a venit asumat şi a explicat toate lucrurile. A dat toate detaliile. Mai important este ce s-a făcut în ultimul timp la Ministerul Apărării şi dacă este să ne uităm numai la cum au fost gestionate fonduri uriaşe, mai ales pe Programul SAFE, ne dăm seamă că este nevoie acolo de competenţă şi este competenţă”, a spus Diana Buzoianu.

Ionuț Moșteanu a fost consilier al ministrului Transporturilor și a făcut parte din două Consilii de Administrație – la Tarom și la Administrația Porturilor Maritime Constanța – deși nu avea studii de specialitate și nici cei cinci ani de vechime ceruți de lege.

Șeful MApN a trecut în CV-ul de atunci că ar fi absolvit Universitatea privată Athenaeum, însă această diplomă a dispărut ulterior din biografiile sale oficiale. Instituția a transmis, la rândul ei, un răspuns oficial în care precizează că Moșteanu nu a fost niciodată student acolo.

„Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu este absolvent al Universității Athenaeum din București, specializarea Management. Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu a fost niciodată student al Universității Athenaeum din București”, a anunțat Universitatea Athenaeum.