Cătălin Drulă, la bani mărunți! Cât de bogat e candidatul USR la Primăria București

În noiembrie 2025, partidul USR l‑a desemnat drept candidat oficial pentru alegerile la Primăria Capitalei pe Cătălin Drulă, fost președinte al formațiunii politice în perioada 2022 - 2024. De asemenea, deputatul de Timiș a ocupat și funcția de Ministru al Transporturilor și Infrastructurii, între decembrie 2020 și septembrie 2021.

„Candidez la Primărie pentru că vreau să mergem înainte pe drumul deschis de Nicușor Dan. Vreau să facem din București un oraș sigur, viu și modern”, a spus Cătălin Drulă la lansarea candidaturii.

La capitolul bani, conform declarației de avere depuse în decembrie 2024, candidatul la Primăria București se bucură de un teren intravilan în Mogoșoaia, județul Ilfov. Terenul se întinde pe o suprafață de 1.490 de metri pătrați și a fost achiziționat în anul 2014. Este vorba despre singura proprietate imobiliară trecută în documentul depus.

Când vine vorba de bunuri mobile, Cătălin Drulă este proprietarul unui autoturism marca BMW fabricat în 2012 care a fost achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare. Documentul regăsit pe site-ul oficial al Camerei Deputaților nu menționează bunuri de lux sau proprietăți suplimentare și nici venituri comune declarate de familie.

Însă, cea mai mare parte a averii candidatului la Primăria București este reprezentată de activele financiare pe care le deține. Conform declarației sale de avere, fostul ministru deține conturi și investiții la mai multe bănci și platforme internaționale, precum BCR, Banca Transilvania, Credit Europe Bank, Revolut, Saxo Bank, Equity Zen și Interactive Brokers, în lei, euro, dolari și lire sterline.

Cele mai importante plasamente sunt sunt reprezentate de cele 80.781 de acțiuni de la Zipline International Inc, acțiuni evaluate acum la suma de 2.503.403 dolari americani. Zipline International este o companie americană de logistică aeriană care proiectează, construiește și operează drone autonome pentru livrări. De asemenea, Cătălin Drulă se bucură și de acțiuni la Bank of America, Hidroelectrica, Evergent, Transelectrica, Transgaz, BRD, Premier Energy și Wizz Air Holdings, cu valori individuale ce sunt cuprinse între câteva mii de lei și zeci de mii de lei.

Candidatul USR deține, pe mai departe, și titluri de stat în valoare totală de până la 312.167 dolari americani, dar și fonduri de investiții importante la ETF, un fond de investiții tranzacționat la bursă, și la Equity Zen, o platformă de investiții private, specializată în acțiuni pre-IPO și startup-uri. Acestea din urmă însumează circa peste 249.000 de dolari. Pe de altă parte, când vine vorba de datorii, în declarația lui Cătălin Drulă nu se menționează credite active sau garanții semnificative. Candidatul nu datorează bani băncilor pentru un credit ipotecar, de consum sau alt tip de împrumut și nici nu s-a angajat să răspundă financiar pentru creditele altor persoane sau companii.

În ultimul an fiscal, veniturile lui Cătălin Drulă au provenit din mai multe surse. Cea mai consistentă dintre ele este reprezentată de indemnizația de deputat, care i-a adus suma de 141.399 de lei. Pe lângă aceasta, a mai încasat suma de 51.874 de lei din dobânzile pe care le primește pentru banii pe care îi ține în depozite și obligațiuni, adică bani pe care băncile îi plătesc pentru că le-a împrumutat bani.

De asemenea, a primit și valoarea de 1.917 lei sub formă de dividende, ceea ce reprezintă o parte din profitul companiilor în care are acțiuni. Cătălin Drulă a obținut în ultimul an fiscal și un venit de 2.618 lei din transferul unor titluri de valoare tranzacționate la bursă.

Cătălin Drulă s‑a născut la data de 2 mai 1981 în București. După ce a absolvit Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București în 1999, s-a mutat la Universitatea din Toronto, unde a obținut atât diploma de licență, în 2002, cât și cea de master, în 2005, ambele în informatică.

Cariera sa profesională a început în sectorul privat, pe partea de IT. A lucrat pentru mai multe companii tehnice din Canada și România și a ajutat la dezvoltarea de soluții software. Iar înainte de a deveni politician, Cătălin Drulă a pus bazele Asociației Pro Infrastructură, un ONG dedicat monitorizării proiectelor mari de infrastructură din România foarte activ și în prezent.

Intrarea pe scena politică și-a făcut-o în urmă cu un deceniu, în 2015, când a devenit consilier de stat în Cancelaria prim-ministrului Dacian Cioloș, responsabil cu problemele de infrastructură. Un an mai târziu, în 2016, a fost ales deputat din partea USR pentru județul Timiș, iar după alegerile din 2020, Drulă a fost numit ministru al Transporturilor în guvernul condus de Florin Cîțu, însă a ocupat funcția mai puțin de un an de zile, până în septembrie 2021.

Apoi, timp de aproximativ doi ani de zile, în perioada 2022 - 2024, a deținut funcția de președinte al partidului Uniunea Salvați România (USR), iar în prezent este candidatul formațiunii politice pentru Primăria București.