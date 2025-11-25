International

Explozii în serie la Londra. Imagini terifiante cu flăcările care mistuie tot

Explozii în serie la Londra. Imagini terifiante cu flăcările care mistuie totIncendiu Londra / sursa foto: captură video
Un incendiu de proporţii a izbucnit marți dimineață într-un depozit situat pe Bridge Road, în Middlesex Business Park, zona Southall din vestul Londrei.

Potrivit Brigăzii de Pompieri din Londra (London Fire Brigade, LFB), apelul de urgență a fost primit la ora 08:55 GMT.

Situația la locul incendiului

Brigada a mobilizat 25 de autospeciale de intervenție, cu echipe de la stațiile Southall, Heston și Ealing.

Inițial, au fost trimise aproximativ 70 de persoane, dar numărul forțelor a crescut, ajungând la aproximativ 150 de pompieri.

Potrivit LFB, aproximativ trei sferturi din clădirea cu două niveluri (depozit și spațiu comercial) sunt cuprinse de flăcări.

Mai mult, au fost folosite trei scări turn pentru a combate focul de la înălțime.

Pericol pentru populație și avertizări

Datorită fumului dens, autoritățile le-au transmis locuitorilor din zonă să țineți ferestrele și ușile închise, pentru a reduce riscul inhalării fumului.

Traficul din zona Bridge Road este afectat pe măsură ce echipajele continuă intervenția.

Explozii semnalate de martori

Mai mulți rezidenți au raportat că au auzit „explozie după explozie” la locul incendiului. upday.com+1 O locuitoare, identificată drept Anya, a declarat pentru MyLondon:

„Am început să aud sirene și [mai multe] explozii, mult mai puternice decât artificiile normale. ... Explozia avea loc la fiecare 10 secunde acum o jumătate de oră.”

Alți martori au spus că zgomotele semănau inițial cu artificii, dar apoi au observat flăcări mari:

„Apoi am început să aud... că depozitul a avut cel mai mare incendiu pe care l-am văzut vreodată și cel mai mare fum [pe care l-am văzut vreodată]”

Vizibilitate îngreunată și impactul asupra aerului

Coloanea grosă de fum negru a fost vizibilă pe o suprafață extinsă a capitalei, unele surse menționând că ar fi putut fi observată de la câțiva kilometri depărtare.

Acest tip de fum dens poate reprezenta un risc pentru locuitori, motiv pentru care autoritățile au emis avertismente referitoare la calitatea aerului și recomandări pentru siguranță.

Cauza incendiului și situația victimelor

Până în acest moment, cauza incendiului nu este cunoscută, anunță London Fire Brigade.

În ceea ce privește victimele, nu au fost raportate răniți, potrivit Serviciului de Ambulanță din Londra.

LFB descrie incidentul drept unul „prelungit” („protracted incident”), ceea ce sugerează că intervenția va continua pe tot parcursul zilei.

Eforturile includ atât stingerea incendiului, cât și gestionarea zonelor cu fum, pentru a preveni extinderea la clădirile adiacente.

Incendiul de la depozitul din Southall rămâne o situație gravă, cu implicarea unui număr mare de resurse de intervenție și impact semnificativ asupra comunității locale.

