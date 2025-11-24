Primarul care a stat doar două săptămâni în fruntea Capitalei

Constantin Bosianu este un nume peste care nu poți trece ușor când vine vorba de realizări politice și administrative sau juridice.

Constantin Bosianu face parte din acea generație de politicieni profesioniști, de orientare liberală care puteau trece ușor de la juridic la politic, de la politic la administrativ și apoi la legislativ. De asemenea, puteau profesa în contabilitate, drept, administrație

Constantin Bosianu a venit pe lume pe 10 februarie 1815 la București. Este fiul lui Andrei Bosianu, boier care avea rangul de paharnic. Tânărul Constantin (Costache) urnează Liceul Sfântul Sava din Capitală apoi e trimis cu o bursă în Franța și Belgia (Paris și Anvers), unde studiază Literatura și Dreptul, revenind în țară cu Licența în Litere în 1841 și Doctoratul în Drept în 1851.

Este un om studios, harnic și priceput. Lucrează în calitate de contabil, deține funcția de Serviciului Controlului Obștesc din Departamentul Finanțelor.

Îl regăsim pe Constantin Bosianu din 1851 și până în 1865, în domenii de top. Devine, în 1851, profesor la Sfântul Sava, apoi la Școala Centrală de Agricultură. Devine un fel de Ministru al Justiției, adică Directorul Departamentului Dreptății. În septembrie-decembrie 1857, preia postul de secretar al Divanului Ad-hoc al Țării Românești, fiind un unionist fervent.

Fiind un remarcabil jurist este și Vicepreședintele Comitetului Central al Unirii. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza îi aprecia profesionalismul și l-a numit judecător la Înalta Curte de Justiție, iar din 1864, a devenit Vicepeședinte al Consiliului de Stat. Va deveni și primul Decan al Facultății de Drept, când se va înființa această specializare în cadrul Universității din București, fondate în 1864.

După demisia cu scandal a Primului Ministru Mihail Kogălniceanu pe 26 ianuarie 1865, Constantin Bosianu preia conducerea Guvernului Principatelor Unite până la 14 iunie 1865. Mandatul de o jumătate de an este prolific: Lucrase înainte la redactarea legii rurale și a legii instrucțiunii publice. Se implică în reglementatea sistemului de pensii pentru funcționarii civili și grade militare inferioare, în organizarea judecătorească.

În 1871, îl regăsim ca Decan al Baroului Ilfov, unde stă până în 1873. Constantin Bosianu se implicase în legi care să contribuie la dezvoltarea administrației centrale și locale, cât timp a fost la conducerea Executivului. Practic, s-a ocupat ca legea administrației publice să intre în vigoare. În plus, a supervizat și legea pentru protecția Capitalei de indundații și pentru regularizarea cursului râului Dâmbovița.

Așa se face, că în decembrie 1878, în contextul de după victoria în Războiul de Independență, este numit Primar al Capitalei timp de 2 săptămâni, unde s-a ocupat de implementarea legilor pe care le impusese ca Prim Ministru. Ultimul său angajament public a fost acela de Președinte al Senatului, în perioada 29 mai - 15 noiembrie 1879.

Constantin Bosianu ne-a părăsit la 21 martie 1882, la București, în vârstă de 67 ani.