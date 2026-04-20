Se întoarce frigul în Capitală. Temperaturile vor coborî până la 4 grade, iar ploile nu vor lipsi în următoarele zile

Vremea se va schimba radical în Capitală, iar temperaturile vor coborî semnificativ în următoarele zile, potrivit prognozei emise de Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Luni, bucureștenii mai au parte de o zi caldă, însă frigul se întoarce începând de marți.

După-amiaza și seara, cerul va deveni treptat mai noros, iar pe alocuri sunt posibile ploi slabe. Vântul va avea intensificări, cu rafale ce pot atinge 40–50 km/h. De marți dimineață, vremea va intra într-un proces accentuat de răcire, iar temperaturile maxime vor scădea la 14–15 grade, în timp ce minimele vor coborî până la 4–5 grade. Cerul va rămâne predominant acoperit, vor exista perioade cu ploi, iar vântul va sufla moderat.

Miercuri, răcirea vremii va fi mai accentuată, cu temperaturi maxime ce se vor opri la 12–13 grade și minime cuprinse între 1 și 4 grade. Cerul va rămâne în mare parte acoperit, iar meteorologii anunță perioade cu ploi slabe și trecătoare.

După perioada cu temperaturi ridicate, vremea intră într-un proces de răcire la nivel național, fiind anunțate precipitații în mai multe regiuni, intensificări ale vântului și ninsori la altitudini mari, potrivit Administrația Națională de Meteorologie.

Meteorologii au emis o informare valabilă în intervalul 20 aprilie, ora 10:00 – 23 aprilie, ora 10:00, care vizează ploi moderate cantitativ, precipitații mixte în zona montană, ninsori predominante la peste 1400 de metri, dar și o răcire accentuată și apariția brumei în primele zile ale săptămânii.

„În intervalul menționat, vor fi perioade în care va ploua, pe parcursul zilei de luni și în noaptea de luni spre marți îndeosebi în Maramureș, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova, marți și miercuri pe arii relativ extinse în regiunile sudice și centrale și local în rest. Vor fi mai ales averse, pe arii restrânse însoțite de descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25….35 l/mp. Izolat va cădea grindină.

La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (averse de ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă. Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…80 km/h.

Marți și miercuri vremea va deveni rece pentru această dată, astfel în timpul nopților, pe alocuri se va produce brumă, îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului și în depresiuni”, anunță ANM.

În paralel, a fost emisă și o atenționare cod galben pentru 20 aprilie, între orele 12:00 și 22:00, vizând intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării.

„În intervalul menționat, în Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, vestul și sudul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…65 km/h. În Munții Apuseni, Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi viteze de 70…80 km/h, iar în zona înaltă rafalele vor atinge temporar 90…100 km/h”, au transmis meteorologii.

De asemenea, a fost emisă o nouă atenționare cod galben valabilă între 20 aprilie, ora 21:00 și 22 aprilie, ora 21:00, privind ninsori consistente și depunerea unui strat de zăpadă la munte, la altitudini de peste 1400 de metri.

Pentru intervalul 27 aprilie – 4 mai 2026, meteorologii estimează că temperaturile vor fi ușor peste mediile climatologice ale perioadei la nivel național, cu valori ceva mai ridicate în vestul, nord-vestul și centrul țării, potrivit Administrația Națională de Meteorologie.

În același timp, cantitățile de precipitații ar putea fi ușor deficitare în est și vest, în timp ce în celelalte regiuni se vor menține, în general, în apropierea normalului pentru această perioadă.