Vremea în luna mai. Zonele în care vor fi temperaturi de vară

Luna mai 2026 se anunță una instabilă din punct de vedere meteorologic, cu variații importante de temperatură și episoade de vreme severă pe alocuri. Potrivit meteorologilor de la Accuweather, diferențele dintre regiuni vor fi semnificative în următoarele săptămâni.

În regiunile de câmpie, temperaturile se vor menține în general la valori ridicate pentru această perioadă, depășind frecvent 20 de grade Celsius, iar în anumite zile pot ajunge chiar la 25–27 de grade, sugerând o instalare timpurie a vremii de vară.

Cu toate acestea, aceste intervale calde vor fi întrerupte de episoade de instabilitate atmosferică, care pot aduce furtuni, averse torențiale și intensificări ale vântului, pe fondul întâlnirii dintre masele de aer cald și cele mai reci.

La munte, vremea va fi semnificativ mai rece decât în restul țării, cu temperaturi maxime care vor rămâne, în general, sub 14 grade Celsius.

În prima parte a lunii sunt posibile episoade de răcire accentuată, iar la altitudini mari pot apărea precipitații mixte, inclusiv ninsori, mai ales în jurul mijlocului primei decade a lunii mai, când valorile termice pot coborî suficient de mult pentru astfel de fenomene.

Până pe 4 mai, temperaturile ar urma să se mențină ridicate, în special în regiunile intracarpatice, unde valorile pot depăși mediile multianuale. În schimb, precipitațiile vor fi sub nivelul obișnuit în sudul, estul și centrul țării, în timp ce în celelalte regiuni se vor menține în limitele normale pentru acest interval.

În perioada 4–11 mai 2026, temperaturile vor fi în general apropiate de mediile climatologice ale perioadei la nivel național. Cantitățile de precipitații sunt estimate, de asemenea, să se încadreze în valorile normale specifice începutului de lună mai, fără deviații importante.