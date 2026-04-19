Prognoza meteo, 19 aprilie. Temperaturile cresc, dar vin și ploi în mai multe regiuni

Duminică, 19 aprilie 2026, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu cer variabil, înnorări temporare și ploi slabe izolate în mai multe regiuni, potrivit ANM. În București, ziua de duminică va aduce vreme în general frumoasă, cu temperaturi de până la 21 de grade Celsius și șanse reduse de precipitații.

Meteorologii au anunțat că, în intervalul duminică, 19 aprilie 2026, ora 9.00 – luni, 20 aprilie 2026, ora 9.00, valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Prognoza indică un regim termic mai ridicat decât cel obișnuit pentru a doua jumătate a lunii aprilie, chiar dacă vremea nu va fi complet stabilă în toate regiunile.

Cerul va fi variabil, însă temporar vor apărea înnorări. Ziua, averse slabe se vor semnala izolat, mai ales în jumătatea de est a țării, iar ulterior fenomene similare vor fi posibile în vest, nord și centru. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea trecător unele intensificări pe crestele montane și local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei.

ANM a anunțat că temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 23 de grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la -1 grad Celsius în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va produce brumă. La polul opus, cele mai ridicate temperaturi minime, de până la 10 grade Celsius, sunt așteptate în Dealurile de Vest și pe litoral. Izolat, vor fi și condiții de ceață.

Pentru București, meteorologii au anunțat o vreme în general frumoasă în intervalul duminică, 19 aprilie 2026, ora 9.00 – luni, 20 aprilie 2026, ora 9.00. Capitala se va afla sub influența unui regim termic plăcut pentru această perioadă, iar ploile nu vor fi, în general, o problemă.

Cerul va avea înnorări temporare, însă probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat, fără manifestări deosebite.

Temperatura maximă va ajunge la 19...21 de grade Celsius, iar minima nopții se va situa între 7 și 9 grade Celsius. Astfel, Bucureștiul va avea o zi de duminică mai degrabă agreabilă din punct de vedere termic, cu valori peste cele întâlnite în unele regiuni ale țării în cursul nopții.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat și prognoza pentru intervalul 20 aprilie – 17 mai 2026, care arată o evoluție, în general, apropiată de normalul termic al perioadei, cu unele abateri ușor pozitive în anumite regiuni și intervale. Pentru săptămâna 20 – 26 aprilie 2026, meteorologii au anunțat că temperatura aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Așadar, după ziua de duminică, vremea va intra într-un regim termic mai apropiat de specificul calendaristic.

În săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026, care include minivacanța de 1 Mai, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice și centrale. Prognoza indică, astfel, un început de mai cu temperaturi ceva mai ridicate decât mediile obișnuite.

Pentru intervalul 4 – 10 mai 2026, ANM a anunțat că temperatura aerului va fi apropiată de cea normală pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai ridicată în vestul și nord-vestul teritoriului. Tendința de ușoară abatere pozitivă se va menține, așadar, doar local.

În ultima săptămână a intervalului de prognoză, 11 – 17 mai 2026, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii țări. Meteorologii au anunțat și prognoza pe regiuni, valabilă până pe 26 aprilie 2026, care indică vreme caldă în toată țara, cu maxime ce pot ajunge până la 20 de grade Celsius.