Țara europeană în care se află primul sens giratoriu subacvatic din lume

Tunelul Eysturoy din Insulele Feroe include primul sens giratoriu subacvatic din lume și a redus semnificativ timpii de deplasare între insule.

Insulele Feroe fac parte din Regatul Danemarcei, însă beneficiază de autoguvernare încă din 1948. Relieful fragmentat și condițiile meteorologice schimbătoare au determinat autoritățile să investească într-o infrastructură subterană extinsă, menită să faciliteze transportul între insule.

În prezent, arhipelagul cuprinde 17 insule locuite, alături de numeroase insulițe și recife. Pentru a le conecta, au fost construite 17 tuneluri terestre și patru tuneluri submarine. Cel mai adânc punct al acestora ajunge la aproximativ 187 de metri sub nivelul mării.

Deschis în decembrie 2020, tunelul Eysturoy reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din regiune. Acesta a schimbat radical modul în care se circulă între capitala Tórshavn și alte localități importante.

Durata unei călătorii între Tórshavn și satul Runavík a fost redusă de la o oră și 14 minute la doar 16 minute, potrivit datelor oficiale. Impactul asupra mobilității este considerabil, în special într-un teritoriu unde transportul era afectat frecvent de condițiile meteo.

Elementul care diferențiază tunelul Eysturoy la nivel global este prezența primului sens giratoriu subacvatic. Construcția este amplasată în interiorul tunelului și oferă o intersecție sub mare, o soluție tehnică unică la nivel mondial.

Experiența de traversare este descrisă ca fiind neobișnuită, iar iluminarea specială din interior a atras comparații cu aurora boreală sau cu forme marine, precum meduzele. Designul a fost conceput nu doar pentru impact vizual, ci și pentru a îmbunătăți orientarea și siguranța șoferilor.

În ciuda percepției inițiale că un astfel de traseu ar putea fi riscant, proiectanții susțin că lucrările au fost realizate la cele mai înalte standarde.

Teitur Samuelsen, directorul executiv al companiei care operează tunelurile, a spus: „Tunelurile sunt proiectate de cei mai buni ingineri și geologi din lume, astfel că siguranța în raport cu Oceanul Atlantic de deasupra nu reprezintă o problemă.”

Tunelurile din Insulele Feroe nu au doar un rol funcțional. Unele dintre ele includ instalații artistice care transformă experiența de deplasare.

Un exemplu este tunelul Sandoy, care leagă insulele Streymoy și Sandoy. Acesta este decorat cu totemuri fosforescente inspirate din folclorul local. Proiectele artistice sunt parte dintr-o strategie mai amplă de susținere a artiștilor locali și de reducere a monotoniei în timpul condusului.

Explicând această abordare, Teitur Samuelsen a declarat: „Avem foarte mulți artiști valoroși în Insulele Feroe și ne dorim să îi susținem. În plus, acest lucru reduce monotonia dintr-un tunel lung și întunecat, ceea ce contribuie la siguranța în trafic.”