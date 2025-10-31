România ascunsă sub pământ. Țara în care s-a săpat în tăcere, cu un scop ținut ascuns

Sub orașe, sub păduri și sub dealuri există o Românie pe care nu o vedem. Galerii miniere închise, buncăre antiatomice construite pentru conducere, tunele de evacuare, pasaje feroviare și stații de metrou proiectate și ca adăpost civil. O infrastructură subterană începută în comunism, oficial negată sau neasumată până azi, dar care există fizic.

România comunistă a trăit cu obsesia războiului total. Conducerea de partid pregătea scenariul unui atac NATO și al unui bombardament nuclear. Armata, Securitatea și aparatul de stat au lucrat, mai ales între anii ’60 și ’80, la o infrastructură subterană masivă: mine strategice, galerii de extracție transformabile în refugii, buncăre pentru elita politică și militară, rețele de tuneluri tehnice în marile orașe.

O parte a acestor spații încă există. O parte e prăbușită sau inundată. O parte e încă în uz, dar altfel decât la momentul construirii.

Ceea ce nu există, oficial, este o hartă completă.

Ministerul Apărării Naționale nu publică astăzi o listă a adăposturilor de comandă din perioada comunistă, invocând caracterul militar al unor obiective încă protejate. Aceeași abordare de discreție privind infrastructura de apărare subterană este tradițională în statele fostului bloc estic, unde astfel de spații sunt considerate „rezervă strategică” chiar și după schimbarea regimului.

Această practică este menționată constant în literatura militară românească post-1989, care tratează infrastructura de comandă și protecție ca parte a „sistemului de apărare al națiunii”, aflat sub management militar și politic integrat.

Dar, în paralel, o parte din aceste locuri a ieșit la suprafață – la propriu, odată cu turismul de memorie.

Sub Palatul Primăverii, reședința privată a familiei Ceaușescu din cartierul Primăverii din București, se află un adăpost antiatomic săpat la aproape 10 metri sub nivelul solului. Spațiul a fost proiectat ca zonă de refugiu pentru Nicolae Ceaușescu și apropiații lui în cazul unui atac nuclear, chimic sau convențional. Intrarea este mascată, iar accesul se făcea printr-o ușă capitonată, ascunsă vizual în arhitectura luxoasă a clădirii.

Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), instituția care administrează bunurile de protocol ale statului, a confirmat în 2016 existența și destinația spațiului atunci când a deschis pentru prima dată subsolul pentru presă. Fotografiile surprinse atunci arată camere tehnice, pereți groși, o zonă de comandă și compartimentări care sugerează autonomie pe termen scurt în caz de izolare.

Palatul Primăverii – astăzi muzeu – a fost transformat într-un fel de obiect pedagogic despre viața de lux a cuplului Ceaușescu. Dar buncărul spune altă poveste: una despre frică. Nu frica populației, ci frica conducerii.

Această idee – supraviețuirea conducătorului în subteran, în timp ce populația era lăsată la suprafață – apare constant în mentalitatea regimurilor autoritare din Războiul Rece și este documentată inclusiv în descrierile oficiale ale RA-APPS privind rolul buncărului familiei Ceaușescu: spațiu de retragere al „înaltelor demnități comuniste” în caz de atac.

Rețeaua de metrou din București a fost inaugurată în 1979. Oficial, era un proiect economic și social: transport modern pentru un oraș industrial. Neoficial, metroul era gândit și pentru rol de adăpost și mobilitate strategică. Evenimentul Istoric a tratat pe larg subiectul metroului din București, oferind informații esențiale pentru ca oamenii să înțeleaga adevărul ascuns atâția ani.

Proiectanții au prevăzut ca anumite stații, în special cele de pe Magistrala 2 (nord-sud, Piața Unirii – IMGB / Berceni), să poată funcționa ca adăpost civil în caz de atac. Stațiile adânci, platformele late, posibilitatea de a blinda accesul cu porți metalice și infrastructura de ventilație puternică fac parte din această logică. Ingineri implicați în primele etape ale construcției metroului bucureștean au explicat ulterior că metroul trebuia să poată servi și ca refugiu pentru „poporul muncitor”, o formulare tipică documentației tehnice din anii ’80.

Această dublă funcție – transport + protecție – nu este o legendă urbană accidentală. Bucureștiul a fost construit în perioada comunistă ca oraș-capitală de război rece, cu ideea că rețeaua subterană poate adăposti mii de oameni și poate permite deplasarea „factorilor de conducere” în condiții de bombardament.

O altă piesă de mitologie urbană: existența unor stații „fantomă”, linii de serviciu și galerii tehnice care nu apar pe hărțile publice. Metrorex nu publică detalii tehnice despre toate zonele de serviciu sau despre liniile de legătură dintre depouri și magistrale, invocând motive operaționale și de securitate.

Subiectul e reaprins periodic în presă, care prezintă aceste spații ca posibile adăposturi antiatomice sau culoare de evacuare pentru oficiali. Una dintre aceste zone tehnice, descrisă recent drept „metrou-fantomă”, este foarte rar accesibilă publicului și este folosită în principal pentru teste și filmări, tocmai pentru că nu este deschisă traficului obișnuit.

Important de subliniat: autoritățile nu confirmă existența vreunei „linii secrete pentru nomenclatură”. Dar confirmă, prin modul în care au fost construite stațiile inițiale și prin poziționarea lor, că metroul a avut din start și componentă de apărare civilă.

În perioada comunistă, protecția civilă (astăzi, componentă gestionată instituțional de structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Apărării) avea obligația legală de a asigura adăpostire pentru populație în cazul unui atac aerian sau nuclear. Asta însemna camere subterane consolidate, spații tehnice sub blocuri, sub instituții de stat, sub uzine.

Terminologia oficială a protecției civile vorbește despre „adăpostire”, „prealarmare”, „alarmare” și „evacuare” a populației în caz de risc major – inclusiv atacuri militare, dezastre industriale sau dezastre naturale. Aceste concepte au rămas în manualele de formare și după 1990,fiind predate ca parte din pregătirea de bază în situații de urgență.

Multe dintre aceste adăposturi încă există sub blocuri vechi construite înainte de 1989. Doar că, în practică, în multe orașe ele au fost transformate în boxe de depozitare, ateliere improvizate sau chiar spații comerciale ilegale. Oficial, la nivel local, aceste adăposturi rămân încadrate ca „adăposturi de protecție civilă”, dar capacitatea lor reală de utilizare în caz de urgență este variabilă și, în multe cazuri, îndoielnică.

În București, dar și în orașe industriale precum Ploiești, Galați, Brașov sau Petroșani, există încă subsoluri cu pereți groși de beton, uși metalice grele, instalații de filtrare a aerului și rezerve tehnice rămase din anii ’80. Ele aparțin formal autorităților locale sau unor structuri ale statului, dar nu mai sunt întreținute la standardele pentru care au fost proiectate. Acesta este unul dintre cele mai delicate puncte: infrastructura există fizic, dar statul nu a investit în modernizare.

Dacă buncărele și tunelurile urbane au fost gândite pentru siguranța regimului, minele au fost gândite pentru economie.

În Valea Jiului, în Apuseni, în Maramureș și în zona Banatului montan, România comunistă a exploatat masiv cărbune, minereuri neferoase și uraniu. Minele erau nu doar sursă de energie și materie primă strategică, ci și parte din doctrina de „război al întregului popor”: în caz de conflict, unele galerii puteau servi drept spațiu de evacuare și organizare a rezistenței. Această idee – folosirea infrastructurii economice subterane ca infrastructură defensivă – apare explicit în documentele de doctrină militară ale epocii, care tratau industria și populația civilă drept resursă de apărare.

După 1990, multe exploatări au fost închise. Mine istorice din Valea Jiului – cum e cazul zonei Petrila – au fost sigilate, inundate parțial sau puse în conservare. Unele spații miniere au început să fie transformate în obiective turistice sau culturale după închidere (ex.: proiectele de reconversie industrială cu expoziții, tururi ghidate, evenimente culturale în foste clădiri tehnice). Salinele vechi, cum ar fi Salina Turda, au devenit atracții turistice internaționale, dovadă că infrastructura subterană românească poate avea o a doua viață economică.

Dar, dincolo de cazurile spectaculoase și curate pentru public, există sute de kilometri de galerii miniere abandonate, fără iluminat, fără aeraj funcțional, fără cartografiere accesibilă publicului. Aceste galerii, în special cele care aveau ramificații secundare spre zone tehnice, rămân un subsol tăcut al României industriale. În multe locuri, intrările au fost zidite sau astupate cu beton tocmai pentru a împiedica accesul neautorizat și accidentele mortale.

Bucureștiul are o rețea extinsă de canalizare, termoficare și cabluri, săpată la mare adâncime în perioada de urbanizare forțată din anii ’70-’80. În unele zone centrale, aceste galerii tehnice au secțiuni suficient de mari încât pot fi parcurse în poziție verticală. Ele au fost proiectate pentru mentenanță, dar au devenit parte din mitologia orașului subteran: locuri de trecere între clădiri-cheie ale statului, culoare „de evacuare” pentru nomenclatură, rute de legătură între sediul Comitetului Central și alte puncte strategice.

Există însă o diferență între mit și fapt.

Fapt: există galerii tehnice mari, accesibile doar personalului autorizat.

Mit: existența unei „autostrăzi subterane” secrete pe care liderii de partid ar fi putut dispărea instantaneu din centru. Această ultimă variantă nu a fost confirmată oficial niciodată.

Ce există, în schimb, și este confirmat: buncărele de comandă pentru conducerea de partid (inclusiv cel din fosta reședință a lui Ceaușescu), infrastructura metroului construită cu gândul la protecția civilă, și o cultură instituțională de tip „stat în alertă”, documentată de structurile de securitate și apărare ale perioadei comuniste.

Ceea ce numim acum „România ascunsă sub pământ” are trei straturi:

Stratul strategic Buncăre, centre de comandă, camere de protecție construite special pentru conducere sau pentru aparatul de stat. Aici intră adăpostul antiatomic din subsolul Palatului Primăverii, confirmat public de RA-APPS atunci când a fost deschis presei. Stratul civil Rețeaua de metrou (gândită și ca infrastructură de adăpostire în caz de atac) și adăposturile de protecție civilă de sub blocuri, prevăzute în legislația de apărare civilă și încă prezente fizic, deși multe au fost degradate sau transformate. Stratul industrial Minele, galeriile tehnice, tunelurile de serviciu și infrastructura subterană industrială. În comunism, ele hrăneau economia, dar erau și parte din scenariul de rezistență totală. Azi, multe sunt ruine închise, altele au devenit obiective turistice sau culturale.

Și poate cel mai important detaliu: nimic din toate acestea nu a dispărut complet.

Există încă uși metalice grele în subsoluri de bloc din anii ’80. Există încă stații tehnice de metrou care nu apar pe hărțile publice și care sunt prezentate acum drept „stații-fantomă”.

Există încă buncăre cu pereți groși de beton, aerisiri mascate, linii telefonice vechi, construite pentru un scenariu de apocalipsă nucleară care nu a mai venit niciodată.

România subterană nu este doar trecut industrial sau propagandă de război rece. E o hartă vie, încă activă pe alocuri, despre un stat care se pregătea pentru ce era mai rău – dar nu întotdeauna pentru popor.