Guvernul Tomac a prezentat programul de guvernare pentru domeniul transporturilor, care prevede extinderea rețelei de autostrăzi și drumuri expres la cel puțin 2.000 de kilometri până în 2028, creșterea absorbției fondurilor europene și reforme în companiile de stat din subordinea Ministerului Transporturilor. Documentul include și măsuri privind restructurarea unor instituții precum CNAIR, CFR SA și Metrorex.

Programul de guvernare stabilește o serie de ținte pentru următorii ani în infrastructura rutieră și feroviară. Potrivit documentului, rețeaua de autostrăzi și drumuri expres ar urma să crească de la aproximativ 1.650 de kilometri estimați la finalul anului 2026 la cel puțin 2.000 de kilometri în 2028.

În același timp, Guvernul își propune majorarea numărului de kilometri de cale ferată pe care trenurile pot circula cu viteze de peste 100 km/h, de la 137 la cel puțin 500 de kilometri.

Documentul mai prevede o absorbție de minimum 85% a fondurilor din Programul Transport 2021-2027 și onorarea a cel puțin 90% dintre contractele pentru material rulant nou sau modernizat finanțate prin PNRR.

Printre prioritățile prezentate se numără finalizarea coridoarelor strategice rutiere și feroviare, restructurarea companiilor TAROM și CFR, precum și dezvoltarea infrastructurii necesare mobilității militare, în concordanță cu obligațiile asumate de România în cadrul NATO.

La capitolul măsuri pe termen scurt, Guvernul își propune finalizarea autostrăzii A7 pe traseul Ploiești–Pașcani și închiderea sectoarelor montane rămase pe Autostrada A1. Programul include și realizarea unor variante de ocolire pentru localitățile aglomerate, precum și liberalizarea transportului județean.

O altă măsură prevăzută este înființarea Biroului Unic pentru Înmatricularea Autovehiculelor, proiect care urmărește reducerea birocrației pentru șoferi.

Documentul propune modificarea modului de finanțare pentru CFR Călători și transportul public local.

„Măsura vizează CFR Călători şi transportul public local, reorientează finanţarea pe rezultate şi reprezintă o reformă fundamentală a modului în care este finanţat transportul public", se arată în programul de guvernare.

Executivul își propune, de asemenea, accelerarea procedurilor pentru amenajarea spațiilor de servicii de pe autostrăzi prin concesionare și finalizarea unor sectoare ale Autostrăzii de Centură A0 a Capitalei în următoarele luni.

În ceea ce privește proiectele de metrou, programul face referire la magistralele M6 Otopeni, M4 Progresu și M5 Pantelimon, pentru care sunt prevăzute măsuri de reformare a managementului proiectelor și asumarea unor termene publice de execuție.

Programul de guvernare include și obiectivul de recuperare a jaloanelor restante din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Aproximativ 65 din 179 de jaloane şi ţinte sunt la risc, cu posibilitatea de a pierde cel puţin 30% din cele circa 10 miliarde euro rămase. Direcţie: îndeplinirea jaloanelor cu progres fizic peste 30% şi mutarea ordonată a celor neeligibile pe Programul Transport 2021-2027 şi buget de stat, fără şantiere abandonate. Calibrare: MTI împreună cu MIPE şi MF", prevede documentul.

Guvernul mai anunță aprobarea de urgență a bugetelor de venituri și cheltuieli pentru companiile aflate în subordinea Ministerului Transporturilor.

Totodată, după falimentul CFR Marfă, programul prevede consolidarea companiei Carpatica Feroviar ca operator de stat pe rute considerate strategice.

Printre reformele anunțate de guvernul Tomac se află și reorganizarea principalelor companii din sectorul transporturilor.

Programul de guvernare susține că problema principală nu mai este lipsa proiectelor, ci capacitatea de implementare a acestora.