Politica Când se închid minele și centralele pe cărbune în România. Ministrul Energiei, despre ce urmează







Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat cât timp mai are România la dispoziție pentru a închide exploatările miniere și termocentralele pe bază de cărbune. Potrivit acestuia, țara trebuie să respecte un calendar clar stabilit prin angajamentele asumate la nivel european cu privire la tranziția energetică, iar „România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă atât minele cât şi centralele pe cărbune”.

Ministrul a subliniat că România se află într-un proces accelerat de renunțare la cărbune, conform planurilor agreate cu Comisia Europeană, în vederea reducerii emisiilor de carbon și a adoptării unor surse de energie mai curate. Termenele exacte și măsurile care vizează închiderea treptată a acestor capacități vor fi comunicate publicului pe măsură ce strategia energetică națională este pusă în aplicare.

„România mai are patru luni până în momentul în care, conform angajamentele asumate de statul român, acum patru, cinci, şase ani, trebuie să-şi închidă atât minele cât şi centralele pe cărbune. În momentul de faţă, aştept în cursul acestei zile o formă finală a unui studiu intermediar asupra impactului asupra securităţii energetice a României, a închiderea acestor mine”, a explicat ministrul Energiei, după şedinţa de Guvern.

Ministrul Bogdan Ivan a declarat că negocierile aflate în desfășurare cu reprezentanții Comisiei Europene se axează pe date tehnice precise, obținute în urma unui studiu recent. Potrivit acestuia, următorul pas va fi o întâlnire cu premierul României, în care vor fi prezentate concluziile analizei respective.

„Urmează ca în cursul zilei de mâine, după o discuţie cu premierul României, în care o să-i prezint datele respectivului studiu, să-l transmit şi către cei din Comisia Europeană şi să analizăm foarte clar cum, în această etapă, să oprim închiderea acestor mine şi să păstrăm în continuare deschise centralele pe cărbune”, a anunţat ministrul Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a anunțat că vor fi inițiate demersuri legale în vederea realizării unei analize detaliate a zăcămintelor de cărbune din zona Valea Jiului, ce se întinde pe teritoriile județelor Hunedoara și Gorj. Potrivit ministrului, această regiune este caracterizată printr-o concentrație semnificativă de resurse carbonifere, precum huilă, antracit și lignit.

Scopul analizei este de a evalua posibilitatea extinderii activității de exploatare minieră până în anul 2030. O astfel de prelungire ar permite menținerea în funcțiune a centralelor pe bază de cărbune în paralel cu dezvoltarea unor noi capacități de producție de energie electrică bazate pe gaze naturale, care să preia treptat rolul actual al cărbunelui în sistemul energetic național.