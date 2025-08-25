Economie Sesiune extraordinară la Senat. Ar putea fi sfârșitul pentru minele din Valea Jiului







Senatul României se va reuni luni, începând cu ora 12:00, într-o sesiune extraordinară, potrivit deciziei Biroului permanent. Pe ordinea de zi se află și ordonanța de urgență emisă recent de Guvern. Actul normativ vizează conservarea minelor de huilă din Valea Jiului, măsură care prevede încetarea activității în acest sector.

Această decizie marchează închiderea unei industrii cu tradiție în România, iar, ca urmare, se preconizează o creștere a dependenței țării de importurile de cărbune.

Pe agenda ședinței parlamentare se mai află o informare referitoare la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 42/2025. Actul normativ vizează completarea articolului XVII din OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea altor acte normative.

Guvernul a adoptat joi această ordonanță, care prevede alocarea de fonduri suplimentare necesare pentru continuarea lucrărilor de închidere, punere în siguranță și ecologizare a minelor de huilă considerate necompetitive – Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan.

Măsura are ca scop și respectarea angajamentelor asumate de România față de Comisia Europeană prin planul de închidere pentru perioada 2023–2032. Mai mult, Guvernul a anunțat că fondurile alocate vor fi suplimentate pentru a permite desfășurarea unor lucrări esențiale în subteran, dar și pentru acoperirea drepturilor salariale și a plăților compensatorii destinate angajaților afectați de procesul de închidere a minelor.

Măsura urmărește să asigure continuitatea activităților incluse în Planul de închidere a exploatărilor miniere, contribuind la menținerea unui număr semnificativ de locuri de muncă. De asemenea, sunt vizate reducerea riscurilor legate de autoaprindere și de emanațiile necontrolate de gaze, precum și respectarea termenelor asumate de România în procesul de tranziție energetică și decarbonizare.

Complexul Energetic „Valea Jiului” S.A. va beneficia de fonduri destinate lucrărilor de punere în siguranță, închidere și ecologizare a patru unități miniere din zonă. Conform planului aprobat, intervențiile vor fi finalizate până la 31 decembrie 2026 în cazul exploatărilor Lupeni și Lonea, iar pentru minele Livezeni și Vulcan termenul-limită este stabilit pentru 31 decembrie 2032.

Comisia Europeană a aprobat o valoare totală a granturilor de 3.930.222.000 de lei pentru perioada cuprinsă între trimestrul al patrulea al anului 2023 și finalul lui 2032. La nivel național, Ministerul Energiei are autorizată o sumă maximă de 3.153.971.000 de lei, destinată aceleiași perioade, începând cu anul 2025.

7.821.000 de lei pentru plăți compensatorii acordate angajaților afectați de restructurare;

208.000 de lei destinați programelor de reconversie profesională;

514.021.000 de lei alocați pentru lucrările de siguranță în subteran;

46.905.000 de lei pentru reabilitarea fostelor perimetre miniere;

37.827.000 de lei pentru acțiuni de recultivare a terenurilor.

Fondurile vizează susținerea procesului de tranziție justă în Valea Jiului, cu scopul de a reduce impactul închiderii activității miniere asupra comunităților locale.