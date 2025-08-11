Economie Energia verde prinde viteză în Republica Moldova. Noi parcuri eoliene și investiții record







Republica Moldova. Sectorul energiei regenerabile în Republica Moldova continuă să se dezvolte într-un ritm alert. În această toamnă este planificată lansarea unei noi licitații pentru instalarea parcurilor eoliene și a bateriilor de stocare a energiei, cu scopul de a crește capacitățile existente și de a susține tranziția energetică a țării.

În ultimii cinci ani, consumul de energie verde în Republica Moldova s-a multiplicat de cinci ori, înregistrându-se cel mai mare avans în perioada 2024–2025. Această creștere rapidă a fost posibilă și datorită unor antreprenori vizionari, considerați adevărați pionieri ai energiei verzi în țară.

Un exemplu concret îl reprezintă parcul eolian din Chiperceni, unde sunt deja instalate două turbine eoliene, cu o capacitate de 2 megawați, respectiv 1,8 megawați. Prima turbină a fost pusă în funcțiune în 2021, în cadrul unui proiect cu o investiție de aproximativ 600.000 de euro. Energia produsă aici este comercializată pe piața liberă.

„Prima turbină eoliană din spatele meu a fost montată în 2021, pe vremea când ideea de energie verde nu era încă populară în țară. Am făcut o investiție curajoasă, pe cont propriu și cu riscuri considerabile. Am cumpărat echipamentul second-hand, l-am transportat în 11 camioane din Germania și l-am instalat în raionul Orhei. Costul total al proiectului a fost de aproximativ 600.000 de euro. Chiar dacă perioada de recuperare este lungă, am văzut potențialul acestui domeniu,” povestește Mușițanu.

Inginer de profesie, Mușițanu a abordat proiectul cu multă seriozitate, analizând în detaliu toate locațiile posibile pentru a identifica cele mai bune zone pentru instalarea turbinelor eoliene. După patru ani, investiția a fost recuperată în proporție de 50%.

„Este dificil să facem o prognoză clară privind recuperarea investiției, pentru că noi suntem producători pe piața liberă. Nu avem un tarif fix, vindem energia la prețuri diferite — astăzi poate costa 50 de bani, mâine 2 lei. Sperăm ca în 7-8 ani să reușim să recuperăm toată investiția,” explică antreprenorul.

În 2024, Mușițanu a instalat o a doua turbină eoliană, ajungând astfel la o capacitate totală de 3 MW. Până la declanșarea crizei energetice, energia produsă era vândută preponderent pe piețele externe, însă în prezent o parte importantă este destinată consumului intern.

Republica Moldova dispune în prezent de aproximativ 190 MW capacitate instalată din surse eoliene, iar autoritățile continuă să sprijine noii investitori pentru a susține creșterea sectorului.

„Avem TVA zero pentru montajul turbinelor eoliene, dar și pentru panourile fotovoltaice. La energia solară există taxă vamală zero pentru componentele modulare. De asemenea, am introdus garanții financiare pentru acordarea avizelor de reacordare. Aastfel încât să responsabilizăm și să oferim certitudine investitorilor serioși,” a declarat Carolina Novac, secretara de stat.

Eugen Gârlea, președintele Asociației Producătorilor de Energie Electrică Eoliană și Fotovoltaică, susține că ritmul de instalare se menține foarte ridicat.

„Avem o rată de creștere de 183% pe vânt și 184% pe soare. Dacă la cele aproximativ 690 MW instalați acum adăugăm acest ritm de creștere, anul viitor vom putea vorbi despre o capacitate instalată de aproape 800-900 MW”, a menționat Gârlea.

Trei investitori din localități aflate în perimetrul Zonei de Securitate vor construi centrale eoliene în satele Talmaza, Purcari și Răscăieți, raionul Ștefan Vodă, precum și în Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. Guvernul a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de producător eligibil mare acestor investitori.

Potrivit Biroului politici de reintegrare, odată puse în funcțiune, aceste unități de producere a energiei verzi vor asigura aproximativ 8,4% din consumul anual de energie electrică al țării.

„Această contribuție esențială va consolida securitatea energetică națională, va reduce emisiile de CO₂. De asemenea va crea un mediu mai curat și durabil. Dezvoltarea surselor regenerabile va atrage investiții private estimate la peste 190 de milioane de euro, contribuind direct la dezvoltarea economică locală,” au precizat autoritățile.

În faza de construcție vor fi create aproximativ 400 de locuri de muncă, iar alte 40 pentru exploatarea și întreținerea instalațiilor.

„Inițiativa Guvernului reflectă angajamentul de a promova un sector energetic sustenabil, modern și competitiv. Cu beneficii directe pentru comunitățile din Zona de Securitate,” au subliniat reprezentanții instituției.

Licitațiile au vizat dezvoltarea a 105 MW capacitate eoliană și 60 MW capacitate fotovoltaică. Din cele 44 de oferte depuse, au fost selectate 11 câștigătoare, acoperind capacitatea maximă licitată.

În perioada următoare urmează lansarea unei noi licitații pentru instalarea parcurilor eoliene și a bateriilor de stocare a energiei, cu o capacitate totală de 173 MW, respectiv 22 MW.

Autoritățile afirmă că sursele regenerabile nu doar că sunt sustenabile, dar și cele mai competitive din punct de vedere economic. În cadrul unei licitații recente, prețul mediu pentru energia eoliană a fost de 67 euro pe megawatt-oră, iar pentru energia solară prețul a fost chiar mai redus.