Politica

António Costa, după explozia dronei din Portul Constanța: Consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei

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António Costa, după explozia dronei din Portul Constanța: Consecință directă a războiului Rusiei împotriva UcraineiAntonio Costa / Sursa foto: Președinție
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Din cuprinsul articolului

Președintele Consiliului European, António Costa, și-a exprimat vineri solidaritatea cu România după explozia unei drone maritime în Portul Constanța, incident care nu s-a soldat cu victime, dar care a declanșat o nouă reacție la nivel european privind securitatea la granița estică a Uniunii Europene.

Mesajul oficialului european vine în contextul în care România a fost afectată de mai multe incidente de securitate în ultimele săptămâni, pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Potrivit autorităților române, drona a explodat vineri dimineață în Portul Constanța, după ce zona fusese deja securizată și evacuată.

Mesaj de susținere transmis de președintele Consiliului European

Într-o postare publicată pe platforma X, António Costa a transmis un mesaj de sprijin pentru România și a legat incidentul de conflictul aflat în desfășurare la granița Uniunii Europene.

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„Solidaritate și sprijin deplin pentru România după explozia dronei din Portul Constanța din această dimineață. Acesta este al treilea incident semnificativ de securitate din România în ultimele săptămâni. Aceste incidente sunt o consecință directă a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a afirmat Costa.

Oficialul european a adăugat că Uniunea Europeană condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al statelor membre și își reafirmă angajamentul pentru securitatea acestora.

Ce s-a întâmplat la Constanța

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o dronă maritimă folosită în războiul din Ucraina s-a autodetonat în Portul Constanța în cursul dimineții de 5 iunie. Autoritățile au precizat că zona fusese izolată anterior de Serviciul Român de Informații, Garda de Coastă și structurile Ministerului Apărării, astfel că nu au existat răniți.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că au fost mobilizate elicoptere pentru verificarea zonei și identificarea eventualelor alte dispozitive similare.

Al treilea incident major de securitate invocat de Bruxelles

Referirea lui António Costa la „al treilea incident semnificativ” apare după o serie de evenimente care au ridicat nivelul de alertă în România.

La sfârșitul lunii mai, o dronă atribuită Rusiei a lovit un bloc de locuințe din Galați, provocând rănirea a două persoane și declanșând reacții ferme din partea NATO și a instituțiilor europene.

Atât Uniunea Europeană, cât și Alianța Nord-Atlantică au condamnat încălcarea spațiului aerian românesc și au reafirmat sprijinul pentru România.

Președintele României, Nicușor Dan, a descris atunci incidentul de la Galați drept cel mai grav eveniment de securitate care a afectat teritoriul național de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

UE își reafirmă angajamentul pentru securitatea României

Poziția exprimată de António Costa este în linie cu declarațiile adoptate recent de instituțiile europene după incidentele produse pe teritoriul României.

Într-o declarație oficială publicată de Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles-ul a condamnat ceea ce a numit „încălcarea gravă a spațiului aerian al Uniunii Europene” și a reafirmat angajamentul pentru consolidarea capacităților de apărare și protecție la frontiera estică.

Incidentul de la Constanța are loc în contextul în care România rămâne una dintre țările NATO și UE cele mai expuse efectelor indirecte ale războiului din Ucraina, având o frontieră extinsă cu zona de conflict și o poziție strategică la Marea Neagră.

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