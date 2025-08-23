Social Bulbucul Mare, mărturie a vulcanilor. Prima sărbătoare a Zilei Vulcanilor în Maramureș







Azi, 23 august, la Bulbucul Mare din satul Surdești, Maramureș, a fost sărbătorită prima ediție a Zilei. Vulcanilor Evenimentul are loc în cadrul proiectului Geoparcul UNESCO Gutâi – Maramureș. 11.5 milioane de ani scurși de la erupția vulcanului Bulbucul Mare din Șurdești este un rest din lavele unui vulcan ce au ajuns în apele Mării Panonice, ce își avea marginile nord-estice în această zonă și se întindea până în zona Vienei." În cei 11.5 milioane de ani scurși de la erupția respectivului vulcan, ca urmare a retragerii apelor și a eroziunii îndelungate, ceea ce reprezintă Bulbucul Mare sunt două stâncării alăturate. Au formă conică, asemănătoare unor clăi de fân. Sunt alcătuite din roci masive dacitice. În anumite zone au aspecte brecioase. Rezultat al fragmentării lavelor în timpul curgerii și al contactului cu apa în care au ajuns. Bulbucul Mare este un loc încă foarte puțin cunoscut de maramureșeni, așa că merită să fie descoperit”, explică dr. geolog Marinel Kovacs.

Ziua Vulcanilor este un eveniment educațional al rețelei de Geoparcuri Internaționale UNESCO din România. Evenimentul e menit să explice importanța vulcanilor și rolul pe care aceștia îl au în evoluția Pământului.

Povești despre vulcani Ziua Vulcanului este sărbătorită în jurul datei de 24 august, dată la care, în anul 79 d.Hr., a erupt vulcanul Vezuviu. Ziua Vulcanilor e sărbătorită în weekendul 23-24 august de Geoparcurile UNESCO din țară. "Am povestit despre vulcanii lumii și despre vulcanii noștri, despre cum arătau aceste locuri acum milioane de ani și cum sunt astăzi. Am povestit despre Bulbucul Mare, despre arii naturale protejate, despre Șurdești și alte sate din comuna Șișești, despre geoparcurile UNESCO.

Am continuat poveștile în timp ce am făcut un tur al stâncilor care ne-au adus împreună. Apoi am povestit și când ne-am înfruptat din plăcintele pregătite de doamna Liliana Cozma și din bunătățile oferite de Primaria comunei Sisesti", spune dr. geolog Marinel Kovacs.

Participanții au mers și la celălalt „bulbuc” al satului, Bulbucul Mic. Iar poveștile i-au însoțit și acolo. Atmosfera a fost una relaxantă, armonioasă. Participanții au ascultat și muzică pe vinil și au descoperit cărțile bibliotecii vulcanice.