Previziune îngrijorătoare pentru administrația publică

Dezbaterea din Senat privind proiectul referitor la cumulul pensiei cu salariul a adus în prim-plan problema îmbătrânirii personalului din administrația publică. Președintele Comisiei pentru administrație, Karoly Zsolt Csaszar, a prezentat rezultatele unui studiu care indică faptul că, în următorii 15 ani, aproximativ 60% dintre angajații administrației publice locale vor părăsi sistemul.

Proiectul aflat în dezbatere prevede că beneficiarii pensiilor de serviciu și ai pensiilor militare pot continua să lucreze în sectorul public, cu reducerea pensiei cu 85% pe perioada desfășurării activității. De asemenea, funcționarii publici care au depășit vârsta standard de pensionare pot rămâne în activitate, cu prelungiri anuale aprobate de conducerea instituției, până la vârsta de 70 de ani. În timpul dezbaterilor, senatorul AUR Vasilică Potecă a criticat această posibilitate.

„Menținerea în sistem peste 65 de ani este o mare porcărie!”, a declarat senatorul.

Acesta și-a continuat intervenția susținând că prelungirea activității după pensionare blochează accesul altor generații în administrație.

„Amânarea în fiecare an cu 'Să-ți dăm, să-ți dăm, să-ți dăm' a făcut în așa fel încât a blocat ministerele, primăriile și noi vorbim acum că vrem o administrație cu alți oameni, alte idei și mergem până la nesfârșit cu...”, a continuat Potecă.

În cadrul discuțiilor, senatorul Adrian Peiu a susținut că există profesii în care activitatea poate continua și după împlinirea vârstei de 65 de ani.

„Dle Potecă, la 65 de ani un magistrat sau doctor cred că poate să mai ducă, depinde de la caz la caz”, a intervenit senatorul Adrian Peiu.

Replica senatorului AUR a venit imediat:

„Nu mai poate, știi de ce nu mai poate? Să-ți explic eu de ce. De la 65 de ani în sus înseamnă corupție, dragul meu, îl alegem pe ăla că e neam cu ăla, ăla că e prieten cu ăla, hai să fim serioși!”.

Președintele Comisiei pentru administrație, Karoly Zsolt Csaszar, a atras atenția asupra deficitului de personal care ar putea apărea în următorii ani. Acesta a explicat că un studiu realizat la nivelul administrației publice locale indică o reducere masivă a numărului de angajați în următorul deceniu și jumătate.

„Nu ar fi mai bine să facem o reorganizare să permitem tinerilor să intre în sistem? Tinerii n-or să capete niciodată experiență dacă nu le dăm voie să intre în sistem. Am făcut un studiu și peste 15 ani 60% dintre angajații din administrația publică locală dispar. Eu aș propune o soluție, să permitem la fiecare post vacant să se organizeze concurs doar pentru funcții de debutant, indiferent ce post s-a vacantat și în felul acesta putem să introducem tineri în sistem care să aibă timp să învețe de la cei bătrâni. Altfel, ne trezim că peste 15 ani nu vom mai avea funcționari publici deloc”, a spus acesta.

Karoly Zsolt Csaszar a susținut că lipsa posturilor de debutant reprezintă una dintre principalele bariere pentru tinerii care vor să intre în administrație.

„Dacă se vacantează o funcție de consilier superior, să zicem, depinde de post, trebuie 5 sau 7 ani vechime, atunci cu tineretul ce facem? Nu au nicio șansă. De unde să capete 5 ani vechime dacă nu permiți să intre în sistem? Deci asta este o problemă foarte serioasă, putem să le permitem pensionarilor să vină să mai lucreze, dar mai mult propun să mergem pe principiul să introducem tineri în sistem ca să învețe meserie”, a adăugat el.

La dezbatere a participat și directorul adjunct al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Sonia Negoiță. Aceasta a afirmat că există deja mii de persoane aflate la început de carieră care ar putea ocupa funcții în administrație, însă concursurile sunt limitate.

„Avem deja debutanți, câteva mii, care ar putea să intre pe funcții publice în administrație, dar momentan pot fi scoase la concurs doar posturile unice, pentru că în permanență au fost blocate concursurile”, a indicat ea.

Proiectul legislativ a primit raport de admitere și urmează să intre la votul final în plenul Senatului, termenul pentru adoptare tacită fiind 17 iunie.