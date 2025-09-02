Economie Facturi mai mici la energie. Cinci măsuri anunțate pentru români







Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, într-o conferință de presă, un set de cinci măsuri menite să reducă prețul electricității pentru populație. „Obiectivul meu este clar: energie mai ieftină decât media europeană, independenţă energetică şi reguli eficiente pentru toţi actorii din piaţă ”, a spus Bogdan Ivan. Care sunt cele cinci măsuri prezentate de ministru:

Prima măsură vizează punerea în funcțiune a mecanismului Market Maker, prin selectarea unui operator care să asigure lichiditatea în piața de energie. Acest mecanism va stimula cererea și oferta, facilitând contractele pe termen lung și determinând, în timp, o scădere constantă a prețurilor.

A doua măsură se referă la creșterea transparenței și reducerea riscurilor în piața de energie, prin solicitarea de garanții ferme la toate tranzacțiile.

A treia măsură propune introducerea tarifelor dinamice, diferențiate în funcție de intervalul orar de consum. Cei care aleg să folosească energia în perioadele în care aceasta este mai ieftină vor beneficia de prețuri reduse.

Cea de-a patra măsură urmărește scăderea costurilor de distribuție printr-un mecanism unic de achiziție pentru operatorii din domeniu. „Acest cost de achiziţie al distribuitorilor reprezintă aproape 25% din costul total al energiei pentru consumatori, deci implementarea mecanismului va aduce tarife de distribuţie mai mici pentru toţi consumatorii”, a aexplicat Bogdan Ivan.

Ultima măsură are în vedere integrarea tuturor programelor de eficiență energetică sub o singură coordonare, la nivelul Ministerului Energiei, pentru eliminarea suprapunerilor și folosirea mai eficientă a resurselor.

”În paralel, vom continua negocierile la nivel european pentru prelungirea termenului de funcţionare a centralelor pe cărbune până în 2030. Acest pas va tempera creşterile de preţ şi ne va da timp să dezvoltăm proiecte noi de producţie. Obiectivul meu este clar: energie mai ieftină decât media europeană, independenţă energetică şi reguli eficiente pentru toţi actorii din piaţă. Împreună construim un viitor energetic sigur pentru România!”, a mais spus Bogdan Ivan.