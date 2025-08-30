Social

Bucureștenii care vor primi ajutor financiar pentru plata facturilor la energie. Condițiile pentru a fi eligibil

Bucureștenii care vor primi ajutor financiar pentru plata facturilor la energie. Condițiile pentru a fi eligibil
Din cuprinsul articolului

Bucureștenii din Sectorul 2, cu venituri scăzute vor fi ajutați financiar pentru a plăti facturile la energie. Consiliul Local a aprobat, vineri, acordarea unui sprijin financiar de 50 de lei pe lună pentru plata energiei electrice. Banii vor ajunge la persoanele cu venituri de sub 3.000 de lei, conform Agerpres.

Bucureștenii care vor primi banii pentru plata facturilor la energie

Această măsură completează sprijinul venit de la Guvernul României, care se adresează persoanelor cu un venit mai mic de 1.940 de lei.

Conform deciziei, în perioada august 2025 - martie 2026, Primăria Sectorului 2 va acorda un sprijin financiar de 50 lei/lună pentru plata energiei electrice, ce va fi destinat:

- Persoanelor singure cu un venit net lunar cuprins între 1.940 şi 3.000 de lei; - Familiilor cu un venit net lunar/membru de familie între 1.784 şi 3.000 de lei.

Pentru a îndeplini condițiile necesare acestui sprijin, solicitanţii şi membrii familiilor lor nu trebuie să deţină unul sau mai multe conturi/depozite bancare cu o valoare totală ce depăşeşte suma de 5.000 lei.

bani / sursa foto: dreamstime.com

Care sunt pașii de urmat pentru a încasa ajutorul

Ajutorul respectiv se acordă în cuantum de 50 lei în fiecare lună, pe baza cererii, declaraţiei pe propria răspundere, documentelor doveditoare şi facturii de energie electrică.

Cererea şi documentele doveditoare (acte de identitate, dovezi de venit, factură energie electrică) pot fi depuse la orice registratură a DGASPC Sector 2 sau electronic, pe adresele de e-mail ale DGASPC Sector 2, mai precizează sursa citată.

Banii se vor vira în trei rate. Pentru lunile august și septembrie, ajutorul va veni în luna octombrie

Sprijinul urmează să fie acordat în trei tranşe. Astfel, pentru lunile august şi septembrie, plata se va efectua în cursul lunii octombrie. Pentru sprijinul aprobat pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie, plata se va efectua în cursul lunii ianuarie 2026. Pentru sprijinul aprobat pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2026, plata se va efectua în cursul lunii aprilie a anului viitor.

