Social Megaproiectul spitalului de infecțioase din Oradea, risc să piardă finanțarea din PNRR







Nu au trecut decât două săptămâni de când prefectul de Bihor, Marcel Dragoș, reprezentantul Guvernului în teritoriu spunea, în prezența vicepremierului Tánczos Barna, spunea că „nu există riscul de a pierde fondurile alocate prin PNRR la nivelul județului.”

Azi, în ședința Consiliului local Oradea a venit informația că megaproiectul Spitalului de Infectioase din Oradea, în valoare totală de 672.473.919 lei, din care 95% reprezintă finanțarea eligibilă prin PNRR, ar putea fi unul dintre proiectele șterse de pe lista lui Ilie Bolojan.

De mai multă vreme în mediul politic și administrativ e vehiculată informația că Oradea va pierde finanțarea prin PNRR pentru spitalul de boli infecțioase care trebuia să fie gata la sfârșitul anului 2026, începutul anului 2027. Aestea erau premisele la semnarea contractului pentru proiectare și execuție în 8 martie 2024. Contractul e semnat cu un consorțiu condus de SC Construcții Erbașu. Întrebat de consilierul PSD Bihor Adrian Madar dacă zvonul pierderii finanțării se confirmă, primarul Oradiei a admis că e posibil. Dar că spitalul ar putea fi continuat prin finanțare pe alte programe.

"Există riscul ca acest proiect să nu mai poată fi finanțat prin PNRR. Din discuțiile purtate la Guvern a reieșit că săpătămâna viitoare se va stabili lista spitalelor care vor rămâne pe PNRR. Se va face o analiză și abia după aceea se va ști exact.” a spus primarul de Pradea, Florin Birta. Șantierul pentru construcţia noului Spital de boli infecţioase şi pneumologie din Oradeaa început în septembrie 2024.

Unul dintre cei prezenți la eveniment era preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ilie Bolojan, actualul premier. Iniţiativa construirii noului spital a fost anunţată, în plină pandemie de Covid, în toamana lui 2020, de Ilie Bolojan, aflat la începutul mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor.Spitalul trebuia să aibă 218 paturi, care puteau fi suplimentate la nevoie la 329 de paturi.