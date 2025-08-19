Economie

Proiectele PNRR și asigurarea finanțării. Ilie Bolojan a anunțat urgențele

Proiectele PNRR și asigurarea finanțării. Ilie Bolojan a anunțat urgențeleSursa foto: gov.ro
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a vorbit marți, în  ședința de Guvern, situația Ordonanței de urgență privind fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Șeful Executivului a precizat că, în următoarele două săptămâni, vor fi clarificate proiectele care vor rămâne în program și că, printr-o altă ordonanță, va fi reglementată asigurarea finanțărilor și a fluxurilor financiare. „Scopul este ca majoritatea proiectelor deja demarate de autoritățile locale și ministere să poată continua și să fie finalizate până în a doua jumătate a anului viitor”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan, despre clarificarea proiectelor PNRR și accelerarea absorbției fondurilor

Premierul Bolojan a mai precizat că urgența acestei ordonanțe ține de necesitatea de a clarifica situația proiectelor finanțate prin PNRR, astfel încât derularea lor să poată continua fără sincope și pentru a accelera absorbția fondurilor deja alocate.

Prin această ordonanță clarificăm în următoarele două săptămâni proiectele care vor rămâne în program și, după clarificarea tuturor aspectelor, vom reglementa printr-o altă ordonanță asigurarea finanțărilor și a fluxurilor financiare. Cea mai mare parte a acestor proiecte, începute de autoritățile locale și ministere, vor putea fi continuate și, până în a doua jumătate a anului viitor, vom închide aceste proiecte, a declarat premierul.

A intervenit administrația Biden în politica din România? Dezvăluiri din SUA despre Deep State
A intervenit administrația Biden în politica din România? Dezvăluiri din SUA despre Deep State
Cum funcționează cu adevărat Pilonul II și de ce contribuțiile mici limitează câștigurile
Cum funcționează cu adevărat Pilonul II și de ce contribuțiile mici limitează câștigurile

Sprijin pentru victimele calamităților

Broșteni

Sursa foto: Primăria Broșteni

O altă urgență discutată de premier vizează două proiecte de hotărâri de guvern pentru acordarea de ajutoare în urma calamităților naturale. Acestea prevăd sprijin pentru reabilitarea infrastructurii publice afectate în județul Maramureș, precum și pentru familiile ale căror locuințe au fost afectate de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie din județele Neamț și Suceava.

Premierul a precizat că, după publicarea hotărârilor, vor începe demersurile împreună cu Ministerul Muncii pentru distribuirea sumelor, astfel încât oamenii să-și poată reconstrui locuințele cât mai rapid.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:06 - Accident grav pe autostrada A1. Doi tineri au murit după ce au fost loviţi de un autotren
14:59 - Republica Moldova găzduiește cea de-a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești
14:57 - iPhone 17 Pro Max aduce cele mai tari funcții noi
14:44 - A intervenit administrația Biden în politica din România? Dezvăluiri din SUA despre Deep State
14:41 - De ce să cumperi S25 Ultra: întrece orice telefon testat
14:32 - Situația din Serbia, tot mai violentă. Sediile partidului prezidențial, atacate. Poliția, reacție foarte dură

Proiecte speciale