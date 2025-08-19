Economie Proiectele PNRR și asigurarea finanțării. Ilie Bolojan a anunțat urgențele







Premierul Ilie Bolojan a vorbit marți, în ședința de Guvern, situația Ordonanței de urgență privind fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Șeful Executivului a precizat că, în următoarele două săptămâni, vor fi clarificate proiectele care vor rămâne în program și că, printr-o altă ordonanță, va fi reglementată asigurarea finanțărilor și a fluxurilor financiare. „Scopul este ca majoritatea proiectelor deja demarate de autoritățile locale și ministere să poată continua și să fie finalizate până în a doua jumătate a anului viitor”, a spus Bolojan.

Premierul Bolojan a mai precizat că urgența acestei ordonanțe ține de necesitatea de a clarifica situația proiectelor finanțate prin PNRR, astfel încât derularea lor să poată continua fără sincope și pentru a accelera absorbția fondurilor deja alocate.

O altă urgență discutată de premier vizează două proiecte de hotărâri de guvern pentru acordarea de ajutoare în urma calamităților naturale. Acestea prevăd sprijin pentru reabilitarea infrastructurii publice afectate în județul Maramureș, precum și pentru familiile ale căror locuințe au fost afectate de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie din județele Neamț și Suceava.

Premierul a precizat că, după publicarea hotărârilor, vor începe demersurile împreună cu Ministerul Muncii pentru distribuirea sumelor, astfel încât oamenii să-și poată reconstrui locuințele cât mai rapid.