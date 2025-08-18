Politica Dominic Fritz, despre suspendarea unor investiții din PNNR: Nu poţi să tai ceva ce nu există







Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, în timp ce PSD își desfășura ședința pe tema suspendării unor investiții, că „nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții” și că, în realitate, au fost promiși bani care nu există.

El a dat exemplul programului de investiții în sănătate, prezentat cu un buget de 13 miliarde de lei pentru spitale mai mici, complementar PNRR. Fritz a spus că și la Timișoara a fost depus un proiect în baza acestor fonduri, însă ministrul i-ar fi transmis ulterior că programul nu are acoperire bugetară.

„Da, ăsta este unul dintre motivele pentru care suntem astăzi cu o încredere atât de căzută scăzută în clasa politică şi în democraţia însăşi. Şi trebuie să reclădim această încredere, în primul rând prin fapte şi responsabilitate”, a mai spus acesta.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a pus în dezbatere publică o ordonanță de urgență privind gestionarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri publice naționale.

Inițiatorii arată că documentul este necesar pentru a reduce un risc fiscal sistemic, considerat iminent și de o „gravitate excepțională”, apărut în urma supracontractării proiectelor de infrastructură. Ordonanța vizează proiectele finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny și introduce restricții clare .

În prezent, conducerea PSD este în ședință pentru a stabili poziția partidului față de proiectul de ordonanță de urgență care prevede suspendarea unor finanțări din PNRR și Anghel Saligny.

Social-democrații susțin că documentul nu are la bază un consens între partidele de guvernare și, din acest motiv, nu a primit avizul miniștrilor PSD. Totodată, ei au anunțat că vor veni cu propuneri de modificare a proiectului și au subliniat că vocea aleșilor locali ai PSD, care reprezintă peste jumătate dintre comunitățile din România, trebuie luată în considerare

„Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul şedinţei Biroului Permanent Naţional de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă”, a mai transmis aprtidul, într-un comunicat.