Economie Ministerul Investițiilor propune OUG pentru gestionarea investițiilor din PNRR și fonduri naționale







Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) care vizează instituirea unor măsuri stricte pentru gestionarea investiţiilor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi din fonduri publice naţionale.

Inițiatorii consideră că documentul este esențial pentru „atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent şi de o gravitate excepţională”, cauzat de o „supracontractare masivă şi necorelată cu realităţile bugetare” în proiectele de infrastructură.

Măsurile se aplică și proiectelor din cadrul Programului „Anghel Saligny” și urmăresc să reducă portofoliul de angajamente financiare viitoare care „depăşeşte în mod manifest capacitatea de susţinere a bugetului naţional”, prioritizând proiectele cu șanse reale de implementare în termenul stabilit de PNRR.

Proiectul OUG prevede adoptarea unor măsuri corective urgente, inclusiv ajustarea contractelor de finanţare astfel încât să se încadreze în „anvelopa financiară renegociată a PNRR”.

Scopul este „evitarea unor consecinţe macroeconomice severe” și reducerea riscului ca România să nu respecte „traiectoria fiscală asumată”. De asemenea, se instituie un control „rigoros, centralizat şi transparent” al cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din surse europene, pentru a restabili disciplina bugetară și a prioritiza investițiile în funcţie de „maturitate şi sustenabilitate financiară”.

Până la aprobarea modificărilor de către Comisia Europeană, OUG prevede suspendarea încheierii sau emiterii unor contracte și decizii de finanțare în cadrul PNRR, cu excepţia cazurilor justificate prin memorandum aprobat de Guvern.

Ordonanța mai stabilește suspendarea unilaterală până la 31 decembrie 2026 a contractelor PNRR pentru proiectele aflate în stadiu avansat de pregătire, dar care nu au început execuția lucrărilor, prin notificare.

Continuarea investițiilor cu progres fizic sub 30% va necesita aprobarea Guvernului prin memorandum, iar cele cu avans mai mare de 30% pot continua doar dacă finalizarea obiectivului este înainte de 31 august 2026, pe baza unui aviz MIPE.

De asemenea, OUG introduce o interdicție privind transferul fondurilor publice către proiectele care încalcă normele europene privind achizițiile publice, și stabilește „reglementarea pentru anul 2025" privind angajamentele și contractele în cadrul Programului naţional „Anghel Saligny". Mai mult, se instituie „interdicţia depăşirii sumelor alocate în euro, la nivel de program", cu prevederi clare privind condițiile de excepție.