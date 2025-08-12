Politica Marcel Ciolacu critică actualul guvern pentru inflația de 7,8%: Nu poate sta cu mâinile în sân







Marcel Ciolacu avertizează că inflația, ajunsă în iulie la 7,8%, readuce economia României la nivelul din 2023 și reduce drastic puterea de cumpărare. Fostul premier cere Guvernului condus de Ilie Bolojan să adopte măsuri rapide pentru protejarea populației și a mediului de afaceri, în contextul creșterii prețurilor la energie și alimente.

Marcel Ciolacu a reacționat public marți, într-o postare personală pe contul de Facebook, după publicarea datelor Institutului Național de Statistică. El a subliniat că inflația ridicată afectează în mod special familiile cu venituri mici și poate duce la o criză economică de durată. Potrivit lui, situația actuală seamănă cu cea din 2023, înainte de aplicarea măsurilor de plafonare din mandatul său.

Fostul premier a amintit că în iunie 2023 inflația era de 10,3%, dar prin plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru populație și IMM-uri, limitarea marjei comerciale la alimentele de bază și acordarea de subvenții pentru producători, a reușit să reducă inflația la aproximativ 5%. Marcel Ciolacu afirmă că aceste măsuri au salvat de la faliment mii de gospodării și peste 95% dintre întreprinderile mici și mijlocii.

În opinia lui Marcel Ciolacu, Guvernul actual trebuie să acționeze fără întârziere. Printre propunerile sale se numără introducerea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, măsură ce ar putea aduce 11,4 miliarde de lei suplimentar la buget. Totodată, el solicită plăți compensatorii pentru pensionarii cu venituri reduse și creșterea salariului minim proporțional cu rata inflației.

Marcel Ciolacu consideră esențial un dialog între Guvern, ANRE și companiile din energie, cu scopul de a crea un mecanism care să limiteze specula și să stabilizeze prețurile. Fără aceste intervenții, spune el, efectele inflației se vor amplifica, lovind atât populația, cât și mediul economic.

Datele INS arată că rata anuală a inflației în iulie 2025 a fost de 7,8%, față de 5,7% în iunie. Creșterea este pusă pe seama scumpirilor la energie și alimente, iar majorarea TVA din august ar putea adânci problema. Banca Națională a României a revizuit în sus prognoza de inflație, estimând pentru 2025 un nivel de 8,8%, față de 4,6% cât anticipa anterior.

Marcel Ciolacu avertizează că, fără o strategie economică coerentă, România riscă să înregistreze o scădere a consumului și o diminuare a investițiilor. El subliniază că absorbția fondurilor europene și aplicarea unor politici fiscale echilibrate sunt esențiale pentru evitarea recesiunii.