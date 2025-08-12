Economie

Inflația urcă abrupt în iulie la 7,8%. Scumpirile din energie și servicii trag prețurile în sus

Inflația urcă abrupt în iulie la 7,8%. Scumpirile din energie și servicii trag prețurile în susMugur Isărescu Sursa foto: Dreamstime.com
Inflația a crescut. Publicarea datelor oficiale privind inflația pentru luna iulie schimbă complet peisajul economic din România.

Rata anuală a inflației a crescut la 7,8%, în urcare cu 2,7 puncte procentuale față de luna precedentă. Creșterile de prețuri se regăsesc în toate categoriile, însă mărfurile nealimentare sunt campioane, cu un avans de 8,18% față de iulie 2024. În același interval, serviciile au urcat cu 7,33%, iar mărfurile alimentare cu 7,67%. Banii devin din ce în ce mai scumpi.

Warren Buffet spunea: „Aritmetica este clară: inflația este un impozit mult mai devastator decât oricare măsură adoptat de legislatori.”

Inflația și scumpiri lunare accentuate

Comparativ cu iunie 2025, dinamica lunară este îngrijorătoare:

Indexul general de consum a sărit cu +2,68% în iulie, comparativ cu doar +0,45% în iunie.

Mărfuri nealimentare: scumpire lunară de 5,06%

Servicii: +1,01%

Mărfuri alimentare: +0,39%

Cafea: +1,09%

Transport aerian: +7,58%

Chirie: +0,64%

Energia electrică: o scumpire dramatică de 61,57%, după eliminarea plafonului de preț.

Pe segmentul bunurilor de larg consum, cafeaua a înregistrat o creștere de 1,09% în doar o lună, semn al presiunilor venite din piețele internaționale de materii prime. În zona serviciilor, transportul aerian a explodat cu +7,58% față de iunie, iar chiriile au urcat cu 0,64%, pe fondul cererii ridicate în sezonul estival.

Energia electrică – detonatorul inflației

Cea mai spectaculoasă creștere vine din zona energiei electrice, care s-a scumpit cu 61,57% într-o singură lună. Explicația este direct legată de eliminarea schemei de plafonare a prețurilor**, măsură care a transferat brusc costurile reale în facturile consumatorilor.

Impactul acestei schimbări nu doar că afectează direct bugetele populației, dar se propagă rapid în costurile de producție și transport, punând presiune suplimentară asupra tuturor prețurilor din economie.

Efecte și perspective

Saltul de 2,7% în inflația anuală într-o singură lună indică o accelerare a presiunilor inflaționiste, contrar așteptărilor de temperare în a doua jumătate a anului. Economiștii avertizează că impactul scumpirilor din energie ar putea persista și în următoarele trimestre, iar efectele secundare se vor vedea în creșteri de preț la produse și servicii esențiale.

În acest context, Banca Națională ar putea fi forțată să mențină o politică monetară restrictivă pentru a tempera așteptările inflaționiste, însă costul acestei strategii ar putea fi o încetinire economică accentuată. Cursul leu-euro ar putea suferi schimbări semnificative.

 

Proiecte speciale