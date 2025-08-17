Politica PSD, atac frontal la Bolojan: „Nu mai faceți declarații alarmiste”. Miza reală, controlul banilor din programul „Anghel Saligny”







Declarațiile premierului Ilie Bolojan privind riscul intrării României în incapacitate de plată au provocat reacții vehemente din partea PSD. Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, a afirmat că asemenea mesaje „prejudiciază mediul economic” și creează panică în rândul investitorilor.

„E greșit fundamental ca un prim-ministru să spună că suntem în colaps. Nu suntem în situația Greciei, datoria noastră publică este de 57%, nu de 300%”, a spus Zamfir la Digi24, cerându-i lui Bolojan să renunțe la astfel de declarații. Dar tot despre bani este vorba...

Surse politice spun însă că în spatele acestei dispute publice se află miza programului „Anghel Saligny”, fond de miliarde de euro destinat proiectelor locale de infrastructură. Premierul Bolojan ar lua în calcul o înghețare sau o restructurare a acestui program, considerat de mulți analiști „punguța cu bani” a baronilor locali.

Pentru PSD, dar și pentru mulți primari liberali, „Saligny” reprezintă principala resursă de finanțare pentru lucrările promise în teritoriu. Blocarea lui ar însemna pierderea unei importante surse de influență politică, mai ales în an preelectoral.

În interviul pentru Bloomberg, Bolojan a insistat că austeritatea e inevitabilă: „Riscul de incapacitate de plată este foarte mare. Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău.”

Mesajul a fost interpretat ca un semnal că premierul vizează tăieri dure de cheltuieli, inclusiv la programele de tip „Saligny”. Aici se află punctul de fricțiune cu PSD, partid care își bazează mare parte din forța locală pe aceste alocări.

Atacul lui Zamfir, departe de a fi doar o dispută pe cifre economice, arată tensiunile tot mai mari din coaliție. PSD apără „Saligny”, în timp ce de la Guvern se pregătește să reducă drastic banii pentru adminsitrația locală, în numele stabilității financiare.

Astfel, conflictul dintre premier și social-democrați nu este doar despre retorica alarmistă sau despre imaginea externă a României, ci despre cine controlează resursele financiare interne și cum se împart ele în teritoriu