Politica

PSD va decide poziția față de ordonanța privind suspendarea finanțărilor din PNRR și programul Anghel Saligny

PSD va decide poziția față de ordonanța privind suspendarea finanțărilor din PNRR și programul Anghel SalignySorin Grindeanu. Sursa foto: Razvan Valcaneantu EEC
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Conducerea PSD se reunește luni pentru a stabili poziția partidului față de proiectul de ordonanță de urgență care prevede suspendarea unor finanțări din PNRR și programul Anghel Saligny. Reprezentanții partidului afirmă că documentul „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD”.

Ședința PSD, în prima parte a zilei

Biroul Permanent Naţional al PSD se va reuni luni, de la ora 11.00, într-o ședință organizată în sistem hibrid, cu participare atât fizică, cât și online, la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff nr. 10.

Social-democrații vor discuta, în primul rând, apariția în transparență a ordonanței de urgență care prevede suspendarea finanțărilor prin programul Anghel Saligny și PNRR, pentru proiectele cu un grad mic de realizare sau care nu au fost încă demarate.

PSD consideră că proiectul de ordonanță de urgență privind suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie modificat, subliniind că este nevoie de o evaluare obiectivă a proiectelor aflate într-un stadiu avansat de execuție.

România, de la caniculă la vijelii și grindină. Alertă de vreme severă pentru mai multe județe
România, de la caniculă la vijelii și grindină. Alertă de vreme severă pentru mai multe județe
Pensia reală în România începe să scadă dramatic! În 20 ani va ajunge la 1300 lei
Pensia reală în România începe să scadă dramatic! În 20 ani va ajunge la 1300 lei

Propunerea de ordonanță de urgență nu a primit avizul miniștrilor PSD

PSD a transmis, într-un comunicat de presă, că propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu are la bază un consens între partidele aflate la guvernare și, din acest motiv, nu a primit avizul miniștrilor social-democrați.

Totodată, PSD a transmis că a exprimat clar și ferm decizia de a nu susține nicio hotărâre majoră a Guvernului care este promovată fără un acord politic între partidele din coaliție.

„Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul şedinţei Biroului Permanent Naţional de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă”, a mai adăugat partidul.

PSD

Sursa foto: Razvan ValcaneantuEEC

Odonața de urgență, lansată în dezbatere publică

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat săptămâna aceasta în dezbatere publică o ordonanță de urgență care prevede măsuri pentru gestionarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri publice naționale.

Inițiatorii susțin că documentul este necesar pentru „atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent și de o gravitate excepțională”, provocat de supracontractarea proiectelor de infrastructură, și vizează proiectele finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny.

Ordonanța prevede reglementarea pentru anul 2025 a modalităţii de încheiere a noilor angajamente legale pentru proiecte finanțate prin Programul naţional de dezvoltare locală etapa I şi etapa a II-a, programul „Anghel Saligny” și Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:19 - Analiștii estimează că oferta de petrol va depăși cererea în 2025 și 2026
12:06 - Cei mai bine plătiți angajați ai statului. Până la 20.000 de euro lunar
12:00 - Nicolae Ceaușescu, eliminat din voința și intervenția sovieticilor. Video
11:53 - Ioan Slavici, controversele și provocările destinului unui mare scriitor
11:43 - Cod portocaliu de furtuni. Mai multe zone sunt vizate
11:36 - Deficitul bugetului a crescut uşor, inflația a urcat, leul se depreciază. Analiza CFA România

Proiecte speciale