Politica PSD va decide poziția față de ordonanța privind suspendarea finanțărilor din PNRR și programul Anghel Saligny







Conducerea PSD se reunește luni pentru a stabili poziția partidului față de proiectul de ordonanță de urgență care prevede suspendarea unor finanțări din PNRR și programul Anghel Saligny. Reprezentanții partidului afirmă că documentul „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD”.

Biroul Permanent Naţional al PSD se va reuni luni, de la ora 11.00, într-o ședință organizată în sistem hibrid, cu participare atât fizică, cât și online, la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff nr. 10.

Social-democrații vor discuta, în primul rând, apariția în transparență a ordonanței de urgență care prevede suspendarea finanțărilor prin programul Anghel Saligny și PNRR, pentru proiectele cu un grad mic de realizare sau care nu au fost încă demarate.

PSD consideră că proiectul de ordonanță de urgență privind suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie modificat, subliniind că este nevoie de o evaluare obiectivă a proiectelor aflate într-un stadiu avansat de execuție.

PSD a transmis, într-un comunicat de presă, că propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu are la bază un consens între partidele aflate la guvernare și, din acest motiv, nu a primit avizul miniștrilor social-democrați.

Totodată, PSD a transmis că a exprimat clar și ferm decizia de a nu susține nicio hotărâre majoră a Guvernului care este promovată fără un acord politic între partidele din coaliție.

„Ca atare, conducerea PSD va stabili în cadrul şedinţei Biroului Permanent Naţional de luni, 18 august, un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă”, a mai adăugat partidul.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat săptămâna aceasta în dezbatere publică o ordonanță de urgență care prevede măsuri pentru gestionarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri publice naționale.

Inițiatorii susțin că documentul este necesar pentru „atenuarea riscului fiscal sistemic, iminent și de o gravitate excepțională”, provocat de supracontractarea proiectelor de infrastructură, și vizează proiectele finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny.

Ordonanța prevede reglementarea pentru anul 2025 a modalităţii de încheiere a noilor angajamente legale pentru proiecte finanțate prin Programul naţional de dezvoltare locală etapa I şi etapa a II-a, programul „Anghel Saligny” și Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social.