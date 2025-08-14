Economie Anunț final al Guvernului Bolojan privind proiectele PNRR: Vor fi suspendate!







Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că toate proiectele finanțate prin PNRR, care fie nu au fost începute, fie au un progres fizic sub 30%, vor fi suspendate. Măsura este prevăzută într-o Ordonanță de Urgență aflată în consultare publică și prezentată în primă lectură în cadrul ședinței de Guvern.

Dragoș Pîslaru a subliniat că implementarea PNRR nu este întreruptă, ci dimpotrivă, va fi accelerată. „Astăzi mai bifăm o etapă importantă în derularea Planului Național de Redresare și Reziliență. Acest proces nu se oprește, ci cunoaște un nou impuls”, a afirmat ministrul în cadrul unei conferințe de presă susținute la finalul ședinței de Guvern.

Potrivit oficialului, există un acord preliminar cu Comisia Europeană care clarifică, inclusiv în spațiul public și în relația cu instituțiile naționale, ce proiecte rămân finanțate prin PNRR.

Această restructurare a PNRR vine în contextul necesității de a prioritiza proiectele aflate într-un stadiu avansat de implementare, pentru a respecta termenele asumate la nivel european și pentru a maximiza absorbția fondurilor disponibile.

Executivul a decis să restrângă volumul împrumuturilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), având în vedere influența directă a acestora asupra deficitului bugetar. Potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, alocările din această componentă au fost reduse tocmai pentru a menține echilibrul fiscal.

„Documentul adoptat sub forma unui memorandum include întreaga listă a investițiilor și a componentelor PNRR, ceea ce permite în acest moment o mai mare predictibilitate în implementare”, a declarat Pîslaru.

Procesul de aprobare a noii versiuni renegociate a planului urmează să continue în perioada următoare. Astfel, în luna septembrie, Comisia Europeană este așteptată să valideze formal modificările, în urma unui schimb oficial de documente. Ulterior, aprobarea finală ar putea fi acordată de Consiliul Uniunii Europene în cadrul reuniunii ECOFIN din 20 octombrie.

„Până la confirmarea oficială din partea Consiliului, memorandumul funcționează ca o bază legală provizorie”, a mai precizat ministrul.

Acesta a anunțat, de asemenea, introducerea unui sistem de monitorizare transparentă a progresului proiectelor din PNRR. Un tablou de bord interactiv va fi elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în colaborare cu ministerele de resort, pentru a oferi o imagine clară asupra stadiului fiecărei investiții. Ministrul a subliniat că obiectivul este ca, până în august 2026, întregul plan să fie implementat cu succes.

