Politica Dominic Fritz restructurează Primăria Timișoara. Digitalizare și eficiență cu mai puțini angajați







Dominic Fritz propune o reorganizare administrativă în Primăria Timișoara, cu scopul de a reduce birocrația și de a eficientiza activitatea instituției. Potrivit edilului, măsura ar aduce o economie anuală de peste 7,3 milioane de lei la bugetul local. Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu de reformă, adaptat la nevoile cetățenilor și la principiile unei administrații moderne, digitale și transparente.

Reorganizarea propusă de Dominic Fritz vizează atât reducerea personalului, cât și optimizarea internă a structurilor din Primărie. Concret, vor fi desființate patru funcții publice de conducere, dintre care două sunt în prezent ocupate, și 39 de posturi de execuție, 30 fiind în acest moment active. Primarul susține că „Trecem de la o administrație centrată pe hârtii, la una centrată pe rezultate și pe nevoile cetățenilor și ale mediului de afaceri”.

Procesul de reformă a început după alegerile locale din 2020, când Fritz a preluat conducerea orașului. Atunci, organigrama primăriei prevedea 640 de posturi. În prezent, numărul a fost redus la 535, iar după implementarea actualei reorganizări, aparatul va funcționa cu 494 de posturi. Reforma propusă este în linie cu tendințele naționale privind eficientizarea administrației publice locale.

Pe lângă reducerea de personal, pachetul de reformă include măsuri pentru diminuarea cheltuielilor publice. Printre acestea se numără reducerea cu 10% a plafonului pentru sporurile aferente proiectelor cu finanțare europeană, modificarea modului de acordare a indemnizației de hrană, dar și desființarea unor structuri considerate ineficiente, precum Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive (CERC).

Analizele interne au evidențiat un dezechilibru semnificativ între activitatea desfășurată în diferite departamente și personalul alocat. În timp ce unele servicii funcționează la limită, altele ar putea continua activitatea cu un număr redus de angajați. Unele posturi vacante vor fi transformate, iar cerințele profesionale vor fi adaptate, pentru a atrage tineri specializați în domenii-cheie ale administrației.

Potrivit edilului, planul de reorganizare promovat de Dominic Fritz nu este doar o soluție punctuală pentru bugetul local, ci un exemplu care poate fi replicat și în alte orașe din România. Fritz consideră că schimbarea administrației trebuie să înceapă din marile orașe și să se concentreze pe digitalizare, reducerea birocrației și eficiență.

„România are nevoie de o reformă reală a administrației publice. La Timișoara, arătăm că se poate face mai mult cu mai puțin”, a subliniat primarul într-o declarație recentă. Următorul pas îl reprezintă organizarea unor dezbateri publice cu cetățenii și funcționarii pentru a analiza propunerile și a ajusta implementarea, dacă va fi cazul.