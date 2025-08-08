Economie Propunerile pentru reforma administrativă, publicate. Bugetarii care vor fi concediați







Ministerul Dezvoltării a publicat în transparență decizională propunerile pentru reforma administrativă, care vor fi incluse în următorul pachet de măsuri al Guvernului. Proiectul prevede reglementări fiscal-bugetare care urmăresc să întărească sustenabilitatea financiară a României prin reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor administrațiilor locale.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că instituția pe care o conduce îmbunătățește procesul de descentralizare pentru comunitățile locale, consolidează eficiența autorităților publice locale și centrale și sprijină sustenabilitatea financiară a acestora.

El a adăugat că ministerul a publicat în transparență decizională propunerile pentru eficientizarea administrației publice, care vor fi incluse în noul pachet de măsuri al Guvernului.

Ministrul Dezvoltării, alături de premierul Ilie Bolojan, a avut cinci întâlniri cu reprezentanții structurilor asociative ale autorităților publice locale. În aceste discuții au fost analizate propunerile de măsuri pentru reforma administrației publice locale, înaintate de Guvern.

Reforma administrativă include măsuri pentru colectarea taxelor și impozitelor, cu scopul de a asigura echitatea socială și sustenabilitatea financiară a administrațiilor publice locale.

Proiectul vizează, de asemenea, eficientizarea autorităților, îmbunătățirea disciplinei financiare și acțiuni care să accelereze procesul de descentralizare.

Conform proiectului, la nivel local se vor lua măsurile:

Clarificarea și extinderea bazei de impozitare pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport, inclusiv pentru construcțiile ilegale.

Majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirile construite fără autorizație, pe o perioadă de cinci ani.

Introducerea cotelor adiționale pentru compensarea facilităților fiscale acordate.

Publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe, ca stimulent pentru conformarea voluntară.

Reduceri de personal:

Desființarea a 6.060 de posturi de consilieri personali dintr-un total de 10.126, cu o economie estimată la 193,92 milioane de lei în ultimele patru luni din 2025 și 581,76 milioane de lei anual.

Reducerea cu 20% a posturilor din instituțiile prefectului.

Reducerea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori (un post la fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe, municipii și sectoarele municipiului București, un post la fiecare 6.500 de locuitori pentru județe și municipiul București, în localitățile cu mai puțin de 4.500 de locuitori, poliția locală poate fi înființată doar dacă veniturile proprii acoperă integral cheltuielile de funcționare, iar numărul maxim de posturi este de trei).

Limitarea salariilor:

Plafonarea salariului președintelui ANRSC, cu o economie estimată la 190.812 lei pe an.

Stabilirea unor grile de salarizare pentru limitarea veniturilor din instituțiile subordonate MDLPA.

Reducerea numărului de membri ai consiliilor de administrație ale ANCPI și ANL, cu o economie estimată la 410.444 lei pe an.

Reducerea costurilor administrative:

Preluarea de către MDLPA a spațiilor excedentare de la RA-APPS, pentru valorificarea eficientă a patrimoniului public.

Transferarea cheltuielilor centrelor militare către Ministerul Apărării, pentru a reduce presiunea asupra bugetelor locale.

Îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale

Proiectul de act normativ poate fi consultat aici.