Social Cea mai veche clădire din Timișoara, Castelul Huniade, refăcută cu 150 milioane lei







După trei ani de lucrări, Castelului Huniade va redeveni casa Muzeului Banatului. Castelul Huniade este cea mai veche clădire din Timișoara și a fost construit între anii 1308 - 1315 de către Carol Robert de Anjou. Și a fost închis mai bine de 20 de ani pentru renovare. Este considerat un simbol al Timișoarei.

"Am semnat contractul pentru execuția lucrărilor. Suma alocată pentru punerea în valoare a acestui monument arhitectural fiind de aproape 150 de milioane de lei. La preluarea mandatului, am spus clar și răspicat: Castelul Huniade trebuie să fie pus în valoare și redat comunității. De astăzi putem să ne apucăm de treabă. De aproape 30 de ani, administrațiile locale s-au chinuit să readucă la viață această bijuterie aflată în centrul municipiului Timișoara. Dar toate încercările au eșuat. Birocrația, lipsa fondurilor, neseriozitatea unor constructori chiar incompetența unor conducători ne-au adus în situația de astăzi", a explicat președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, de ce această bijuterie este în ruină.

Fundația castelului s-a afundat foarte mult . Au apărut fisuri și crăpături în pereți. La un moment dat chiar s-a câștigat o finanțare pe proiecte europene, dar proiectul a fost abandonat.

La Castelul Huniade se vor face lucrări de consolidare a structurii de rezistență. Construcții Erbașu va trece la refacerea fundațiilor, îndepărtarea umidității, asigurarea zidurilor și multe alte intervenții. Alfred Simonis anunță că va fi des prezent pe șantierul Castelului Huniadi penytru a monitoriza lucrările.

Castelul Huniade a avut o istorie marcată de numeroase transformări de-a lungul timpului. După cutremurul din 1443 a fost reconstruit de către Ioan de Hunedoara. Castelul a fost distrus în timpul asediului Timișoarei din 1849 și a fost refăcut în forma actuală în 1856. Castelul Huniade a fost atribuit Muzeului Banatului din 1947. Amplasat în centrul orașului Timișoara.Castelul este înconjurat de povești și legende urbane. Se spune că în pivnițele sale, conducătorul de oști Pavel Chinezu își tortura prizonierii musulmani. Inducea groază în inimile turcilor. Există chiar zvonuri despre sufletele celor chinuiți care ar bântui încă aceste locuri.