Justitie

Verdict așteptat în dosarul lui Dominic Fritz. ÎCCJ a anunțat data soluției finale

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Verdict așteptat în dosarul lui Dominic Fritz. ÎCCJ a anunțat data soluției finaleDominic Fritz. Sursă foto: Facebook
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Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat vineri că va pronunța pe 18 iunie decizia definitivă în dosarul în care primarul Timișoarei, Dominic Fritz, contestă raportul Agenției Naționale de Integritate. Edilul a fost declarat în conflict de interese administrativ, iar cauza se află în etapa de recurs.

Decizia definitivă este așteptată pe 18 iunie

Dosarul în care Dominic Fritz contestă concluziile Agenției Naționale de Integritate se află pe rolul instanței supreme, după ce primarul Timișoarei a formulat recurs împotriva unei hotărâri pronunțate de Curtea de Apel Timișoara.

Magistrații acestei instanțe au confirmat, în februarie 2026, raportul întocmit de ANI prin care edilul a fost declarat în conflict de interese administrativ.

În urma judecării recursului, Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că va face publică soluția în data de 18 iunie.

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Cum a argumentat ANI concluzia privind conflictul de interese

Investigația Agenției Naționale de Integritate a vizat o decizie luată de Dominic Fritz după preluarea mandatului de primar al municipiului Timișoara. Potrivit raportului publicat de instituție în iulie 2024, edilul ar fi adoptat o măsură care a produs un beneficiu pentru o persoană care îl împrumutase în campania electorală din anul 2020 cu suma de 25.000 de lei. Inspectorii de integritate susțin că, după alegerea sa în funcție, Dominic Fritz a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal și l-a transmis Consiliului Local pentru aprobare.

Conform ANI, documentația tehnică aferentă beneficiarului acelui PUZ fusese realizată de firma unui arhitect care ocupa și funcția de consilier local din partea USR și care îi acordase anterior edilului împrumutul utilizat în campania electorală.

Cazul a intrat în atenția inspectorilor de integritate după apariția unor informații în presa locală. Potrivit datelor publicate la acel moment, persoana care i-a acordat împrumutul lui Dominic Fritz era Răzvan-Gabriel Negrișanu, arhitect, director și acționar al societății SC RD Sign SRL din Timișoara. Această legătură a fost analizată de ANI în cadrul procedurii care a dus la emiterea raportului de evaluare privind conflictul de interese administrativ.

Primarul Dominic Fritz

Primarul Dominic Fritz. Sursa foto: facebook

Dominic Fritz respinge concluziile inspectorilor

Dominic Fritz respinge concluziile inspectorilor de integritate și susține că situația analizată are legătură cu proceduri administrative începute înainte de preluarea mandatului său. Potrivit explicațiilor prezentate de edil, la începutul primului său mandat a preluat mai multe proiecte și documentații aflate deja în circuitul administrativ, inițiate în perioada în care Primăria Timișoara era condusă de Nicolae Robu.

Fritz afirmă că printre acestea se afla și proiectul privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal, pentru care fostul primar își exprimase deja acordul.

Edilul susține că funcționarii cu atribuții în domeniu i-au recomandat să confirme aprobarea existentă, prin emiterea unui act cu același conținut.

După publicarea raportului ANI, Dominic Fritz a contestat documentul în instanță. În cadrul acțiunii judiciare, acesta a invocat în principal intervenirea prescripției răspunderii juridice care ar putea fi atrasă în legătură cu situația analizată. În subsidiar, primarul a solicitat anularea raportului întocmit de Agenția Națională de Integritate, pe care îl consideră nelegal.

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