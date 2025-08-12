Economie Cseke Atilla vrea liste ale rușinii, deși e ilegal. Gazeta de perete comunistă se întoarce







Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că susține publicarea listelor cu persoanele fizice care nu își achită taxele și impozitele, o măsură care ar încălca flagrant legile în vigoare, dar și reglementările internaționale.

În prezent, susține ministrul, natura și valoarea debitului datorat de un contribuabil sunt considerate „secret fiscal”, ceea ce împiedică primăriile sau ANAF să facă publice aceste informații.

„Sunt convins că ar fi eficientă o asemenea măsură și sper că se va pune în aplicare. Am avut cinci dezbateri foarte bune cu primăriile și președinții de consilii județene. Această propunere a venit de la o asociație, de la Asociația Comunelor din România, care ne-a semnalat că astăzi este considerat secret fiscal natura și valoarea debitului datorat de o persoană fizică. Drept urmare, nu poate fi pus pe site-ul unei primării sau pe site-ul ANAF-ului”, a susținut Cseke Attila.

Potrivit lui, Ministerul Dezvoltării a identificat deja textul legal care va fi modificat, astfel încât informațiile privind datoriile contribuabililor să devină publice. În trecut, astfel de date puteau fi afișate pe site-urile instituțiilor.

„Am identificat textul legal și propunem ca acest lucru să nu mai fie secret fiscal. Din câte am văzut noi, nu întotdeauna a fost așa. Am avut perioade în care această informație, legat de faptul că Popescu Ion este datornic pe impozitul pe clădiri cu 1.000 de lei pentru Primăria sectorului 2, era publică și se afișa. La un moment dat, această informație a fost clasificată ca și secret fiscal pe legislație. Noi dorim să arătăm transparență și eu sunt convins că dacă acest lucru se va face, va avea și eficiență”, a mai spus Cseke Attila.

Cseke Attila a mai spus că publicarea acestor date, care deocamdată încalcă legile în vigoare, ar putea determina unii contribuabili să își achite restanțele, chiar dacă nu toți vor reacționa la fel.

„Nu spun că toți vor plăti din această listă a rușinii. Și nici nu vreau să fac alte tipuri de afirmații, dar cred că unii vor plăti”, a adăugat el. Propunerea va fi inclusă într-un proiect legislativ care urmează să fie înaintat Parlamentului. Dacă va fi aprobată, modificarea ar putea permite primăriilor și ANAF să publice periodic listele cu datornici, inclusiv sumele restante și tipul obligațiilor fiscale neachitate.

În forma sa actuală, legislația, Codul de procedură fiscală, protejează aceste informații sub incidența secretului fiscal, iar încălcarea acestuia poate atrage sancțiuni. Schimbarea ar marca o revenire la o practică mai veche, când datoriile către bugetele locale și de stat erau afișate public.