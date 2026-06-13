Complexul energetic de la Zaporojie, aflat în prezent sub administrație rusă, a fost reconectat cu succes la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, care au monitorizat atent evoluția evenimentelor după ce situl își pierduse complet sursele externe de alimentare în urma unui bombardament asupra unei stații electrice strategice, informează AFP.

Procesul de alimentare cu energie a fost reluat abia după ce echipele tehnice au reușit să efectueze reparațiile necesare la o linie secundară de rezervă. Aceste intervenții de urgență au fost posibile doar datorită unui acord temporar de încetare a focului în zona respectivă.

„Curentul electric a fost restabilit după reparaţii făcute pe o linie de alimentare de rezervă, graţie unui armistiţiu local”, a transmis conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică prin intermediul unei informări oficiale distribuite pe platformele sociale.

Pe parcursul celor aproape trei zile în care conexiunea cu rețeaua principală a fost complet întreruptă, siguranța instalațiilor a depins exclusiv de sistemele de urgență. Pentru a preveni o supraîncălzire catastrofală, managementul tehnic a fost obligat să pună în funcțiune generatoarele de rezervă pe bază de motorină, vitale pentru menținerea fluxului de răcire a reactoarelor nucleare.

Incidentul recent reprezintă a 19-a pană totală de curent majoră înregistrată la acest obiectiv strategic de la declanșarea conflictului armat din Ucraina, în iarna anului 2022. Vulnerabilitatea infrastructurii rămâne o problemă majoră pentru securitatea întregului continent european.

Specialiștii internaționali avertizează că durata defecțiunii din această săptămână indică o deteriorare gravă a sistemelor de protecție din regiune. Atacul care a declanșat această criză a avut loc în cursul serii de miercuri, vizând direct un nod electric important din apropiere.

„Cu o durată de aproape trei zile, această pană de curent a fost una dintre cele mai lungi de care a avut parte situl, ceea ce evidenţiază fragilitatea extremă a reţelei electrice”, a avertizat conducerea agenției din cadrul ONU.

În ciuda riscurilor imense la care a fost expusă instalația, primele măsurători de specialitate arată că nu au existat incidente de mediu. Experții au confirmat că nu s-au înregistrat emisii de substanțe periculoase și că indicii de radiație din zonă se încadrează în limitele de siguranță.

Deși rețeaua secundară a redevenit funcțională, problemele tehnice de la Zaporojie sunt departe de a fi rezolvate complet. Infrastructura principală de transport a energiei este nefuncțională încă de la sfârșitul lunii martie, iar reparațiile în acea secțiune sunt extrem de dificil de realizat din cauza ostilităților active.

Amplasată într-o zonă fierbinte din sudul Ucrainei, centrala a fost ocupată de trupele ruse încă din primele faze ale conflictului. De atunci și până în prezent, cele două tabere combatante își pasează constant responsabilitatea pentru atacurile din perimetru, acuzându-se reciproc de iresponsabilitate și de provocarea unui potențial accident nuclear de proporții globale.