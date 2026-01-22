Economie

România, pe harta energiei nucleare. Planurile discutate la Davos

România, pe harta energiei nucleare. Planurile discutate la DavosEnergia nucleară. Sursa foto. Pixabay
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri discuții la World Economic Forum de la Davos cu Rafael Mariano Grossi, Directorul General al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, privind rolul energiei nucleare în România.

„Astăzi, la Davos, m-am asigurat că România are un cuvânt de spus la masa deciziilor. La World Economic Forum, am discutat cu Rafael Mariano Grossi despre rolul energiei nucleare în România. Energia nucleară nu este o dezbatere teoretică. Este o decizie strategică, legată direct de securitatea energetică, de prețuri și de competitivitatea economiei. Am fost foarte ferm: vrem să decarbonizăm economia, dar o vom face pragmatic și inteligent”, a scris Ivan pe pagina sa de Facebook.

Bogdan Ivan: România mizează pe energie nucleară stabilă și curată

Ministrul a mai spus că România produce constant energie nucleară stabilă și curată, considerând acest sector un pilon pe termen lung.

„Contextul actual spune lucrurilor pe nume: consumul intern a depășit constant 9.000 MW, la maximele ultimilor patru ani; în vârf de sarcină, am importat 1.200–2.000 MW; săptămâna trecută, România a avut cea mai scumpă piață de energie din Europa. Acest model nu este sustenabil pe termen lung. Dacă îl perpetuăm, riscăm să afectăm grav economia”, a declarat Ivan.

Investiții în noi unități nucleare și proiecte inovatoare

Ca răspuns la provocările energetice, ministrul a detaliat planurile Guvernului pentru următorii ani:

-Construcția a două noi unități nucleare la Cernavodă, fiecare cu o capacitate de 720 MW;

-Accelerarea proiectului SMR de la Doicești, primul de acest tip din Europa, cu o capacitate de 462 MW;

-Gestionarea perioadei 2027–2029, când retehnologizarea Unității 1 va scoate temporar 700 MW din sistem, prin implementarea de capacități noi pe gaz și consolidarea interconectărilor.

„Deciziile pe care le luăm acum vor conta ani de zile. Iar ele trebuie luate anticipativ, nu sub presiunea crizelor”, a concluzionat Bogdan Ivan.

