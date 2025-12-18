România, loc pe harta energiei nucleare. Reactoarele SMR de la Doicești, în ultima fază de studii

Reactoarele nucleare modulare de mici dimensiuni de la Doicești se află în ultima etapă a studiilor de design și fezabilitate, anunță ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Proiectul SMR prevede instalarea a șase reactoare, fiecare cu o capacitate de 77 MW. În total, centrala va asigura o putere instalată de 462 MW, livrată constant în bandă. Factorul de capacitate estimat depășește 95%, potrivit oficialului.

Investiția va avea un impact semnificativ pe piața muncii. În perioada de construcție vor fi create peste 2.000 de locuri de muncă. După punerea în funcțiune, centrala va asigura peste 230 de posturi permanente pentru operare.

„Reactoare nucleare de ultimă generaţie, în România! Energie constantă şi sigură, 24/7. La Doiceşti suntem în ultima etapă de studii de design şi fezabilitate pentru proiectul SMR (Small Modular Reactors), reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni. Felicit companiile româneşti, parte din acest proiect, care şi-au asumat în faţa mea soluţii de finanţare pentru FEED 2 şi că vor finaliza această etapă până în 28 februarie 2026”, anunţă ministrul pe Facebook.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că tehnologia folosită în proiectul de la Doicești este singura din lume care a obținut două aprobări de design din partea autorității nucleare americane.

„6 reactoare nucleare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW, vor produce 462 MW în bandă, la un factor de capacitate de peste 95%. Proiectul SMR va crea peste 2.000 locuri de muncă în perioada construcţiei şi peste 230 permanente, pentru operarea centralei”, afirmă Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a anunțat că a solicitat, în paralel, o evaluare detaliată a dezvoltării altor proiecte SMR în România, subliniind că această tehnologie sigură, fără emisii, poate asigura energie constantă și poate sprijini sistemul energetic național pentru cel puțin următorii 30 de ani.

„România a stat prea mult timp fără decizii clare în zona energiei nucleare. Ca ministru, îmi asum să schimb această abordare: cu date, cu rigoare şi cu asumare!”, mai arată Ivan.