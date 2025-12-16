ANRE pregătește noi tarife la energie electrică de la 1 ianuarie. Cu cât vor crește facturile

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a publicat în dezbatere publică propunerile privind noile tarife de transport și distribuție a energiei electrice, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Documentele arată majorări pentru aproape toate componentele reglementate ale rețelei, cu o singură excepție, ceea ce va conduce la creșterea facturilor pentru majoritatea consumatorilor casnici din România.

Impactul asupra prețului final din factură este însă limitat, iar în unele zone creșterile sunt aproape insesizabile. Există și o categorie de clienți care ar putea beneficia de o ușoară ieftinire.

Una dintre modificările propuse de ANRE vizează tariful de introducere a energiei electrice în rețeaua de transport sau, după caz, în rețelele de distribuție. Acesta ar urma să crească de la 3,29 lei pe MWh la 3,63 lei pe MWh, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 10%.

O creștere similară este propusă și pentru tariful de extragere a energiei din rețeaua de transport. Acesta ar urma să urce de la 33,03 lei pe MWh la 36,45 lei pe MWh, tot un avans de circa 10%. Aceste ajustări vor influența indirect prețul final al energiei electrice plătit de consumatori.

Propunerile ANRE prevăd modificări distincte ale tarifelor de distribuție, în funcție de operatorul regional. Pentru clienții racordați la Rețele Electrice România, companie din grupul PPC, tariful de distribuție la joasă tensiune ar urma să crească la 317,4 lei pe MWh, de la nivelul actual de 294 de lei pe MWh, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 8%.

În cazul Distribuție Energie Electrică România, companie din grupul Electrica, tariful de distribuție la joasă tensiune ar urma să ajungă la 355 de lei pe MWh. Creșterea este una redusă, de aproximativ 1,25% față de nivelul actual.

Pentru clienții Delgaz Grid, operatorul de distribuție din grupul E.ON, tariful de distribuție la joasă tensiune ar urma să crească la aproximativ 388 de lei pe MWh, înregistrând un avans de aproape 9,8% față de tariful în vigoare.

Singura excepție apare în zona Distribuție Oltenia, companie controlată de grupul Macquarie. Aici, tariful de distribuție la joasă tensiune ar urma să scadă la aproximativ 333 de lei pe MWh, ceea ce reprezintă o reducere de circa 8,3% față de nivelul actual. Este singura zonă de distribuție din România în care ANRE propune o diminuare a tarifului reglementat.

Dacă noile tarife vor fi aprobate în forma propusă și vor intra în vigoare la 1 ianuarie, ele se vor reflecta în prețurile finale plătite de clienții casnici. Pentru majoritatea consumatorilor, facturile vor crește, însă în limite relativ reduse.

În zona Rețele Electrice România, care include și municipiul București, prețul final ar urma să crească cu aproximativ 27 de lei pe MWh fără TVA, respectiv cu circa 32,7 lei pe MWh cu TVA inclus. Aceasta înseamnă o majorare de aproximativ 3 bani pe kWh în factura finală.

Pentru clienții racordați la Distribuție Energie Electrică România, impactul este și mai mic. Creșterea totală a prețului final este estimată la aproximativ 8 lei pe MWh, ceea ce se traduce printr-o majorare mai mică de 1 ban pe kWh, practic greu de sesizat în factura lunară.

Cea mai mare creștere a prețului final este estimată pentru clienții Delgaz Grid. În acest caz, factura ar urma să crească cu aproximativ 46,5 lei pe MWh cu TVA inclus, ceea ce înseamnă puțin peste 4 bani pe kWh.

În schimb, clienții racordați la rețeaua Distribuție Oltenia ar urma să beneficieze de o ușoară scădere a prețului final. Reducerea este estimată la aproximativ 3 bani pe kWh, ca urmare a diminuării tarifului de distribuție în această zonă.

În România există aproape 9 milioane de clienți de energie electrică, iar modificările propuse de ANRE vor afecta, într-o formă sau alta, majoritatea acestora. Deși ajustările de tarif sunt semnificative la nivelul rețelelor, impactul final asupra facturilor este relativ limitat, datorită ponderii acestor componente în prețul total al energiei.

Propunerile se află în prezent în dezbatere publică, iar forma finală a tarifelor va fi stabilită de ANRE după consultarea părților interesate.