Românii care vor suporta primele facturi mărite de la 1 ianuarie 2026

Începând cu 1 ianuarie 2026, sute de mii de români vor plăti mai mult pentru apă potabilă și servicii de canalizare. Majorările de tarife au fost aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și vor fi aplicate de mai mulți operatori regionali din țară. Creșterile nu vor fi uniforme și diferă semnificativ de la o regiune la alta, în funcție de investițiile aflate în derulare și de structura costurilor fiecărui operator.

Din totalul celor 47 de operatori regionali de apă și canalizare din România, 13 au anunțat deja ajustări de tarife, cu procente care pornesc de la puțin peste 11% și ajung până aproape de 20%. În practică, aceste procente se vor reflecta direct în facturile lunare ale consumatorilor, mai ales în orașele unde prețurile erau deja ridicate.

Cele mai reduse majorări sunt anunțate la Craiova, unde tarifele vor crește cu aproximativ 11%. La polul opus se află municipiul Turda, unde scumpirea se apropie de 20%, una dintre cele mai mari din țară. Creșteri cuprinse între 12 și 13% sunt prevăzute în Arad, Focșani, Constanța, Târgoviște și Bacău, în timp ce în Târgu Jiu, Pitești și Brașov majorările se situează în jurul valorii de 14–15%.

În Oradea și Suceava, tarifele vor crește cu peste 16%, ceea ce va duce la o presiune suplimentară asupra bugetelor gospodăriilor, mai ales în contextul în care aceste orașe au deja costuri ridicate pentru utilități.

Odată cu noile ajustări, Bacăul va deveni, din 2026, orașul cu cel mai mare preț pentru apa potabilă din România. Tariful va ajunge la 11,25 lei pe metru cub, fără TVA. Urmează Turda, Iași, Craiova și Brăila, toate cu prețuri care depășesc pragul de 10 lei pe metru cub.

Vasluiul și Buzăul vor trece și ele peste acest nivel, deși la începutul anului 2025 Buzăul era orașul cu cea mai scumpă apă din țară. Evoluția arată o redistribuire a topului, dar și o tendință generală de creștere a tarifelor în mai multe regiuni.

Scumpirile nu se opresc la apa potabilă. Tarifele pentru canalizare și epurare vor crește, la rândul lor, semnificativ. Târgoviște va avea cel mai mare tarif pentru canalizare din România, de peste 11 lei pe metru cub. Urmează Iași, Piatra-Neamț și Arad, unde costurile pentru acest serviciu se apropie de nivelul apei potabile.

În mai multe județe, canalizarea va ajunge să coste aproape la fel de mult ca apa, ceea ce va duce la o creștere accelerată a facturii totale plătite de consumatori.

Dacă sunt luate în calcul atât apa potabilă, cât și canalizarea, la care se adaugă TVA-ul, Iașiul va avea cea mai mare factură totală din România. Tariful cumulat va ajunge la aproximativ 23,50 lei pe metru cub. Dâmbovița, Turda și Bacău urmează în clasament, toate cu tarife totale de peste 21 de lei pe metru cub.

La celălalt capăt al clasamentului se află județe și orașe unde prețurile rămân mai scăzute. În Timiș, Miercurea-Ciuc, Orăștie, Sibiu, Râmnicu Vâlcea și Tulcea, un metru cub de apă și canalizare va costa între 12 și 13,5 lei, chiar și după aplicarea majorărilor.

Chiar și după scumpirile programate pentru 2026, România rămâne sub media multor state din Uniunea Europeană în ceea ce privește prețul nominal al apei. În orașe mari din vestul Europei, apa potabilă costă frecvent între 1,5 și 3 euro pe metru cub, iar în unele state nordice prețul depășește 5 euro.

Dacă sunt incluse și serviciile de canalizare, factura finală este, în multe cazuri, dublă față de cea plătită de consumatorii din România. Diferența esențială apare însă la nivelul veniturilor. Deși tarifele sunt mai mici în termeni absoluți, impactul asupra bugetului unei familii din România este mai ridicat, iar scumpirile anunțate pentru 2026 vor fi resimțite mai ales în orașele unde prețurile erau deja la un nivel ridicat.

Operatorii regionali justifică majorările prin necesitatea finanțării investițiilor în rețelele de distribuție, modernizarea stațiilor de tratare și epurare, precum și respectarea cerințelor europene privind calitatea apei și protecția mediului. Multe dintre aceste proiecte sunt realizate cu fonduri europene, dar implică și costuri operaționale crescute.

Pentru consumatori, aceste argumente se traduc într-o promisiune pe termen lung a unor servicii mai sigure și mai eficiente. Pe termen scurt însă, realitatea rămâne aceea a unor facturi mai mari, care vor pune presiune suplimentară pe bugetele gospodăriilor începând cu 2026.