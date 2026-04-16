Majoritatea județelor, sub influența unui val de aer polar. Prognoza ANM actualizată

România intră într-o perioadă cu vreme capricioasă, după un început de aprilie marcat de contraste puternice. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță trecerea unui ciclon la final de săptămână, urmată de o răcire accentuată cauzată de un val de aer polar.

Prima parte a lunii aprilie a adus variații semnificative de temperatură. Intervalele reci, cu valori sub normal, au alternat cu episoade neobișnuit de calde. În unele regiuni, mai ales în nord, nopțile au fost suficient de reci pentru apariția brumei, afectând culturile agricole.

La munte, vântul a avut intensificări puternice, iar precipitațiile au fost mixte. În zonele joase a plouat, în timp ce la altitudini mari s-au semnalat lapoviță și ninsoare. Au existat și episoade de instabilitate, cu furtuni și descărcări electrice.

Pe de altă parte, au fost și zile cu temperaturi de vară. În sud și sud-vest, valorile au urcat până la 25–26 de grade, accentuând contrastul termic specific acestei perioade.

Vineri, un sistem ciclonic va traversa țara de la nord la sud. Acesta va aduce cer noros și precipitații în majoritatea regiunilor. Ploile vor avea caracter de aversă, iar în unele zone cantitățile de apă pot deveni însemnate.

Instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Sunt așteptate descărcări electrice, inițial în nord și centru, apoi și în sud și sud-est. Vremea va rămâne instabilă și sâmbătă, mai ales în sud, est și la munte, însă intensitatea fenomenelor va fi în scădere.

Duminică, frigul se va ameliora temporar, cu cer variabil și doar precipitații izolate.

De săptămâna viitoare, circulația atmosferică se modifică din nou. Un nucleu de aer rece de origine polară va coborî din nordul Europei, influențând și țara noastră. Această schimbare va aduce o răcire treptată a vremii. Temperaturile maxime vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă, ajungând, în general, între 10 și 17 grade în intervalul 22–24 aprilie.

În același timp, instabilitatea atmosferică va persista. Ploile vor fi frecvente și vor afecta arii extinse, cu acumulări de apă semnificative în mai multe regiuni.

Spre sfârșitul lunii aprilie, temperaturile vor începe să crească ușor. Maximele vor reveni spre 19–20 de grade, iar nopțile vor deveni mai blânde. Episoadele de ploaie vor continua să apară, menținând caracterul instabil al vremii în majoritatea zonelor din România.

În intervalul 27 aprilie – 4 mai 2026, valorile termice vor depăși ușor media obișnuită a perioadei la nivel național, cu un plus mai evident în zonele intracarpatice. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi mai reduse în sud, est și centru, în timp ce în restul regiunilor se vor menține în limite apropiate de normal.

Pentru săptămâna 4 – 11 mai 2026, meteorologii estimează o revenire la un regim termic normal în toată țara. Totodată, ploile vor avea un caracter obișnuit pentru această perioadă, fără abateri semnificative la nivel național.