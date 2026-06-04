Tehnicianul român Cristi Chivu (45 de ani) se află la un pas de a oficializa o nouă înțelegere cu Inter Milano, alături de care a bifat performanțe remarcabile în stagiunea precedentă, reușind să își treacă în palmares titlul în Serie A și Cupa Italiei.

Joi după-amiază, Chivu a fost surprins la sediul clubului milanez, unde a participat la negocieri ce s-a întinsu pe parcursul a aproximativ patru ore. Deși la ieșirea din birouri antrenorul român a preferat să păstreze discreția și nu a oferit declarații jurnaliștilor prezenți, sursele din Peninsulă indică faptul că tratativele s-au desfășurat conform planului.

În cadrul reuniunii de la sediul campioanei Italiei s-au pus la punct atât detaliile strategice privind proiectul sportiv pentru sezoanele următoare, cât și clauzele contractuale stricte. Presa din Italia a urmărit îndeaproape evenimentele și a anunțat că acordul este complet finalizat în acest moment. Oficialii clubului și tehnicianul român au mizat pe cartea continuității, o decizie firească după rezultatele excepționale obținute de Chivu la echipa sa de suflet.

La finalul celor patru ore de dezbateri, toate punctele divergente au fost eliminate, iar noua înțelegere este considerată de jurnaliștii italieni ca fiind practic „blindată”, urmând ca în perioada imediat următoare să fie parcurse doar formalitățile birocratice.

Informațiile oferite de jurnalistul Fabrizio Biasin aduc la lumină structura noului angajament. Potrivit acestuia, prelungirea colaborării este o certitudine, iar noul contract va avea o valabilitate inițială până în vara anului 2028. Mai mult decât atât, înțelegerea include și o opțiune de prelungire pentru încă un sfert de sezon sau chiar un an întreg, ceea ce ar putea extinde parteneriatul până în 2029, după cum notează publicația de specialitate fcinter1908.it.

Fanii nerazzurrilor așteaptă acum comunicatul oficial. Există chiar posibilitatea ca marea veste să fie oferită publicului larg într-un cadru festiv. Președintele clubului, Giuseppe Marotta, ar putea profita de prezența sa la Festivalul Seriei A, eveniment de amploare programat joi în orașul Parma, pentru a face anunțul oficial despre viitorul băncii tehnice.

Dincolo de durata contractuală, oficialii milanezi au ținut să recompenseze succesele românului și din punct de vedere financiar. Schimbările din noul acord reflectă pe deplin statutul pe care Chivu și l-a consolidat în Italia.

Conform presei din Peninsulă, actualul salariu de 2 milioane de euro net pe sezon pe care îl încasa antrenorul va suferi o majorare substanțială. Cristi Chivu va primi o remunerație fixă de 3,2 milioane de euro net pe an, la care se vor adăuga diverse bonusuri strâns legate de performanțele echipei. Astfel, veniturile totale ale tehnicianului român pot atinge pragul maxim de 4 milioane de euro anual până la scadența din 30 iunie 2028.