Prognoza meteo, 20 aprilie. Vremea se răcește, ploile revin în aproape toată țara

Vremea se răcește în România începând cu 20 aprilie, iar ploile vor cuprinde majoritatea regiunilor, potrivit prognozei meteorologice emise de ANM, care indică și precipitații mixte la munte, intensificări ale vântului și temperaturi sub valorile normale în mai multe zone ale țării.

În intervalul 20 aprilie, ora 9:00 – 21 aprilie, ora 9:00, valorile termice vor scădea în nordul, vestul și sud-vestul țării, în timp ce în restul regiunilor vor rămâne apropiate de cele din ziua anterioară.

Cerul va avea înnorări temporare și va ploua în jumătatea nordică a țării și local în celelalte regiuni. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice. În nord și la munte, cantitățile de apă pot depăși, pe arii restrânse, 10–15 litri/mp. La altitudini mari vor fi pnrecipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în a doua parte a nopții acestea pot apărea trecător și în nord-vestul Moldovei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, unde rafalele pot ajunge la 70–80 km/h. Pe parcursul zilei, intensificări temporare sunt posibile și în restul teritoriului, cu viteze de 40–50 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între 11 grade în nordul Moldovei și 23 de grade în sud-estul Munteniei, iar minimele vor fi cuprinse între 1 și 11 grade. Noaptea, izolat, se va forma ceață.

În Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și noaptea, când sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei, cu viteze de 40–45 km/h.

Temperatura maximă va fi de 20–21 de grade, iar cea minimă de 6–8 grade.

În intervalul 21 aprilie, ora 9:00 – 22 aprilie, ora 9:00, vremea va continua să se răcească, devenind rece pentru această perioadă în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. Cerul va avea înnorări persistente în majoritatea regiunilor, iar ploile vor cuprinde cea mai mare parte a teritoriului. În centrul și sud-estul țării, cantitățile de apă pot fi însemnate.

Ploile vor avea caracter de aversă și pot fi însoțite de descărcări electrice. La munte, la altitudini de peste 1.600 de metri, vor predomina ninsorile, iar în nord-vestul Moldovei și în estul și sudul Transilvaniei vor apărea precipitații mixte. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, mai ales în timpul zilei și pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor situa între 6 grade în estul Transilvaniei și 19 grade în sud-vest, iar minimele vor coborî până la -2 grade în zonele depresionare și vor ajunge la 7 grade pe litoral. Izolat, se va produce brumă.

Și în Capitală vremea se va răci în acest interval. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar după-amiaza și noaptea vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi în jurul a 15 grade, iar minima între 4 și 6 grade.

Intervalul 22 aprilie, ora 9:00 – 23 aprilie, ora 9:00, va aduce o vreme rece în toată țara, sub valorile obișnuite pentru această dată. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor apărea local, mai ales în sudul, centrul și estul teritoriului. La munte vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în vest, parțial în centru și nord-est, dar și în zonele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 16 grade, iar minimele vor coborî până la -4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și vor ajunge la 7 grade pe litoral. În depresiuni, în centru și în zonele deluroase din sud, se poate produce brumă.

În București, vremea va continua să se răcească. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi de scurtă durată după-amiaza. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12–13 grade, iar minima de 1–4 grade Celsius.

Pentru intervalul 23 aprilie, ora 9:00 – 26 aprilie, ora 9:00, prognoza indică o creștere treptată a temperaturilor de la o zi la alta, valorile urmând să se apropie de mediile climatologice specifice perioadei. Probabilitatea de precipitații va rămâne mai ridicată în prima parte a intervalului în jumătatea estică a țării, iar spre final în nord. În București, vremea se va încălzi treptat și va deveni apropiată de normalul perioadei, iar șansele de ploaie vor fi reduse.