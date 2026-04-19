Vremea se răcește brusc în toată țara. Meteologii anunță ploi și chiar ninsori

Vremea se va schimba radical în cursul săptămânii viitoare, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologi (ANM). După un început cu temperaturi relativ ridicate pentru această perioadă, urmează o răcire treptată, însoțită de ploi în majoritatea regiunilor, iar spre finalul săptămânii valorile termice vor reveni aproape de normal.

În intervalul 19–20 aprilie, temperaturile vor fi ușor peste mediile obișnuite ale perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea izolat în sud, est și centru, precum și la munte. Pe timpul nopții, precipitațiile vor deveni mai frecvente în vest și nord-vest, în special în Crișana, Maramureș și nordul Transilvaniei.

În București, începutul perioadei aduce o vreme în general stabilă, cu cer variabil și șanse reduse de ploaie. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 20 de grade Celsius.

În intervalul 20–21 aprilie, răcirea se va resimți mai ales în regiunile nordice, vestice și sud-vestice, în timp ce în restul țării valorile termice vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă. Vor fi înnorări temporare și ploi în jumătatea de nord a țării, iar local și în celelalte regiuni.

Precipitațiile pot avea caracter de aversă și pot fi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor varia între 11 și 23 de grade, iar minimele între 1 și 11 grade.

Și în Capitală vor apărea înnorări spre seară și pe timpul nopții, când sunt posibile ploi slabe. Maximele se vor situa în jurul valorii de 20–21 de grade, iar vântul va avea unele intensificări pe parcursul zilei.

După 21 aprilie, vremea se va răci accentuat în mare parte din țară, devenind mai rece decât normalul perioadei, în special în nord, centru, est și sud-est. Ploile vor cuprinde majoritatea regiunilor, iar pe alocuri cantitățile de apă vor fi însemnate. La munte, la altitudini de peste 1600 de metri, vor apărea ninsori, iar în unele zone din Transilvania și Moldova se vor semnala precipitații mixte.

Temperaturile maxime vor coborî semnificativ, ajungând la valori cuprinse între 6 și 19 grade Celsius. În București, vremea se va răci, iar maximele nu vor mai depăși aproximativ 15 grade. Sunt așteptate averse, unele însoțite de descărcări electrice.

Intervalul 22–23 aprilie va menține același tip de vreme rece la nivelul întregii țări. Vor continua ploile, mai ales în sud, centru și est, iar în zona montană vor predomina ninsorile. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 16 grade. În Capitală, valorile termice vor scădea până la 12–13 grade, iar ploile vor apărea trecător.

După această perioadă de răcire, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată. Începând cu 23 aprilie și până spre finalul săptămânii, temperaturile vor crește de la o zi la alta, apropiindu-se de mediile climatologice specifice perioadei. În București, vremea va deveni mai stabilă, iar probabilitatea de precipitații va fi în scădere.