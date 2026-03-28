Temperatura scade considerabil în București. Termometrele se apropie de 0 grade

Temperatura scade considerabil în București. Termometrele se apropie de 0 gradeploaie / sursa foto: dreamstime.com
Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă pentru finalul lunii martie, care indică o schimbare semnificativă a vremii.

Potrivit meteorologilor, Capitala va traversa un interval caracterizat de precipitații, intensificări ale vântului și o scădere accentuată a temperaturilor, cu minime ce pot ajunge până la 5 grade Celsius.

Vreme instabilă în București și intensificări ale vântului

Conform prognozei pentru intervalul 27 martie, ora 10:00 – 28 martie, ora 08:00, „vremea va fi vântoasă”, iar cerul va deveni treptat mai noros. Specialiștii anunță că, începând din orele serii, în Capitală vor fi înregistrate precipitații moderate cantitativ, estimate la „10...20 l/mp”.

Totodată, vântul va prezenta intensificări, fenomen care va contribui la accentuarea senzației de răcire a vremii. Astfel de episoade de instabilitate atmosferică sunt specifice perioadelor de tranziție sezonieră, când masele de aer rece și cald interacționează frecvent.

Când intră pensiile și bonusul de 500 de lei în luna aprilie. Autoritățile au ținut cont că este Paștele
Cât plătește Raiffeisen pentru achiziționarea Garanti BBVA. Schimbări majore pe piața bancară

Datele generale privind evoluția vremii indică, de altfel, că finalul lunii martie poate aduce episoade cu ploi și temperaturi mai scăzute decât media, inclusiv valori apropiate de 6 grade în zilele ploioase .

Temperaturi în scădere în Capitală

Meteorologii avertizează că valorile termice vor marca o scădere semnificativă față de zilele anterioare. Minimele nocturne sunt estimate să coboare până în jurul valorii de 5 grade Celsius, în timp ce maximele vor fi, de asemenea, mai reduse.

Această evoluție vine după o perioadă în care temperaturile au fost apropiate sau chiar peste mediile obișnuite pentru luna martie, caracterizată în general de valori medii în creștere spre finalul lunii.

Schimbarea bruscă a regimului termic este asociată cu pătrunderea unei mase de aer mai rece, care determină atât scăderea temperaturilor, cât și apariția precipitațiilor.

Prognoza pentru București pentru următoarele zile

Specialiștii ANM indică faptul că vremea instabilă se va menține pe parcursul următoarelor zile, cu alternanțe între perioade de ploaie și intervale cu cer predominant noros. De asemenea, sunt posibile episoade de vânt mai intens, în special în prima parte a intervalului analizat.

Prognozele pe termen scurt arată că precipitațiile pot continua sub formă de ploaie, iar temperaturile vor rămâne relativ scăzute pentru această perioadă, cu valori care se pot menține în jurul pragului de 5–10 grade Celsius.

Reprezentanții instituției subliniază că evoluția fenomenelor meteorologice va fi monitorizată constant, iar informațiile vor fi actualizate în funcție de dinamica atmosferică.

În acest context, autoritățile recomandă populației să urmărească informările oficiale și să ia în considerare condițiile meteo în planificarea activităților zilnice, mai ales în condiții de ploaie și vânt.

Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Interregnul nostru!
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale

