România se bucură la începutul acestei săptămâni de temperaturi plăcute, specifice începutului de vară, cu maxime care ajung până la 30-31 de grade Celsius în unele regiuni ale țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Cu toate acestea, episoadele locale de instabilitate atmosferică au provocat deja efecte importante în județul Vrancea, unde ploile abundente au dus la inundații, evacuarea a peste 80 de persoane, intervenții de salvare și probleme de trafic pe drumul național care face legătura cu zona turistică Lepșa.

Potrivit estimărilor ANM, ziua de 8 iunie aduce temperaturi maxime cuprinse, în general, între 24 și 30 de grade Celsius în majoritatea regiunilor țării.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și sud-vestul României, în timp ce în est și sud temperaturile se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice perioadei.

Meteorologii avertizează însă că după-amiaza și seara pot apărea averse și furtuni locale, în special în zonele de deal și de munte. La nivel național, regimul precipitațiilor este considerat apropiat de normal, însă fenomenele de instabilitate pot fi intense pe arii restrânse.

Pentru ziua de marți, 9 iunie, vremea se menține caldă și plăcută. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 31 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în Banat și Oltenia.

Prognoza Administrației Naționale de Meteorologie arată că începutul săptămânii aduce temperaturi plăcute în toate regiunile României, cu valori apropiate de cele specifice unui început de vară.

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul și sud-vestul țării, unde maximele vor atinge sau chiar depăși pragul de 30 de grade Celsius.

În Banat, temperaturile vor urca până la 30 de grade luni și până la 31 de grade marți, regiunea fiind una dintre cele mai calde din țară.

Valori similare sunt estimate și în Oltenia, unde maximele vor fi cuprinse între 26 și 30 de grade la începutul săptămânii și vor ajunge până la 31 de grade în a doua zi.

În Crișana, vremea va fi de asemenea caldă, cu temperaturi între 26 și 29 de grade luni și între 27 și 30 de grade marți. Muntenia va înregistra maxime de 25-29 de grade în prima zi și de 26-30 de grade în cea de-a doua.

În Moldova, valorile termice vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade luni și între 25 și 29 de grade marți, în timp ce în Dobrogea temperaturile vor varia între 23 și 29 de grade.

Cele mai moderate valori sunt estimate în Transilvania, unde maximele vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade Celsius pe parcursul celor două zile analizate.

ANM estimează că în intervalul 8-15 iunie temperaturile vor fi ușor peste normal în vestul țării și apropiate de mediile multianuale în restul regiunilor, fără perspective de răcire accentuată.

Deși vremea este în general favorabilă la nivel național, precipitațiile abundente căzute în ultimele zile au provocat probleme importante în județul Vrancea.

Cele mai grave situații au fost raportate în comuna Bogza, unde râul Slimnic s-a revărsat după creșterea rapidă a debitului. Potrivit autorităților, peste 80 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat pentru a evita să fie surprinse de ape.

În timpul intervențiilor, două femei au fost salvate de pompieri din zone afectate de inundații.

Autoritățile au dispus și evacuarea preventivă a aproximativ 40 de persoane din zonele vulnerabile ale comunei Bogza.

Decizia a fost luată după monitorizarea permanentă a nivelului râului Slimnic și a evoluției fenomenelor meteorologice. Măsura a avut rolul de a reduce riscurile pentru populație în cazul unei creșteri rapide a nivelului apei.

O altă situație de urgență s-a produs în comuna Obrejița, unde o persoană a fost surprinsă de viitură.

Pentru salvarea acesteia, pompierii au mobilizat inclusiv o barcă de intervenție. Operațiunea s-a desfășurat în condiții dificile, pe fondul creșterii rapide a debitului apei.

Ploile au provocat probleme și pe infrastructura rutieră. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a anunțat că traficul pe DN 2D s-a desfășurat alternativ pe un singur sens de mers la kilometrul 90+100, între Tulnici și Lepșa.

Pe carosabil au ajuns cantități importante de pământ, pietriș, aluviuni și resturi vegetale aduse de ape de pe versanții Văii Putnei.

Drumarii au intervenit pe timpul nopții pentru îndepărtarea materialului depus pe șosea și pentru reluarea circulației în condiții de siguranță.

DN 2D reprezintă una dintre cele mai importante legături rutiere dintre Focșani și zona montană a județului Vrancea, fiind utilizat frecvent atât de localnici, cât și de turiștii care se deplasează către Lepșa și obiectivele naturale din Munții Vrancei.

Chiar dacă vremea se anunță în general plăcută în următoarele zile, specialiștii atrag atenția că episoadele locale de instabilitate atmosferică pot genera în continuare viituri rapide, scurgeri de aluviuni și acumulări importante de apă pe arii restrânse.

Autoritățile recomandă populației să urmărească avertizările oficiale și să manifeste prudență în zonele aflate în apropierea cursurilor de apă sau pe drumurile montane expuse fenomenelor meteorologice severe.