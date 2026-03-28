Avertisment nowcasting de la ANM. Viscol în mai multe județe din România

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă dimineață mai multe avertizări nowcasting de vreme severă, valabile pentru zonele montane înalte din mai multe județe din țară.

Meteorologii anunță ninsori însoțite de vânt puternic, care reduc semnificativ vizibilitatea și pot crea condiții dificile în zonele afectate.

Cod galben de ninsoare și vânt puternic în nord-vestul țării

Prima avertizare vizează zonele montane situate la peste 1.800 de metri din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud și Cluj.

În aceste regiuni sunt semnalate ninsori viscolite și intensificări ale vântului.

Potrivit ANM, rafalele de vânt pot atinge viteze de 70 până la 90 km/h, iar viscolul determină scăderea vizibilității sub 100 de metri.

Aceste condiții pot afecta circulația și activitățile desfășurate în zonele montane înalte.

Cod portocaliu în Carpații Meridionali, cu rafale de până la 120 km/h

O a doua avertizare, de cod portocaliu, a fost emisă pentru zonele montane din județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița.

În aceste zone, fenomenele sunt mai intense, cu vânt puternic și ninsoare abundentă.

Rafalele pot ajunge la 85–120 km/h, iar vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri, ceea ce creează condiții de viscol sever.

viscol

Ninsorile și viscolul afectează traficul rutier și aerian. / sursa foto: dreamstime.com

Avertizările nowcasting sunt emise pe termen scurt

ANM precizează că aceste avertizări de tip nowcasting sunt valabile pentru o perioadă limitată, de maximum șase ore.

Acestea sunt emise pentru a semnala fenomene meteo periculoase imediate și pentru a permite autorităților și populației să ia măsuri rapide de protecție.

Condiții dificile în zonele montane înalte

Specialiștii atrag atenția că în zonele montane afectate pot apărea probleme de vizibilitate extrem de redusă și acumulări de zăpadă viscolită.

Aceste condiții pot îngreuna deplasările și pot crește riscul de accidente, în special pentru turiști sau pentru cei care tranzitează drumurile montane.

Recomandări pentru populație și turiști

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în zonele montane înalte pe durata avertizărilor.

Cei care se află deja în aceste regiuni sunt sfătuiți să se informeze constant asupra evoluției vremii și să respecte indicațiile autorităților.

