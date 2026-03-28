Prognoza meteo, 28 martie. Început de weekend cu temperaturi scăzute. Ploi abundente în unele județe

Cerul va fi predominant noros în întreaga țară, iar ploile vor afecta toate regiunile. În zonele sudice, se vor semnala descărcări electrice izolate. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1600 m în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, stratul de zăpadă urmând să atingă local 10–15 cm, cu viscol pe creste, potrivit ANM.

În sud și est, cantitățile de apă vor depăși izolat 20–25 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, unde vitezele pe creste vor ajunge la 60–80 km/h. În restul teritoriului, rafalele vor atinge 45–60 km/h, cele mai mari valori fiind estimate în Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 grade în estul Transilvaniei și 18 grade izolat în nord-vest și nord-est. Temperaturile minime vor fi, în general, între 4 și 6 grade.

În Capitală, cerul va fi noros, iar ploile moderate cantitativ vor aduce 10–15 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în prima parte a zilei, atingând viteze de 50–55 km/h.

Maxima va fi în jur de 13 grade, iar minima între 5 și 7 grade.

30.03 – 06.04: Valorile termice se vor situa în jurul celor normale, cu precipitații excedentare în sud, est și local în zonele centrale și Carpații Meridionali și Orientali. Nord-vestul țării va înregistra cantități de precipitații deficitare. De Florii, românii vor avea parte de temperaturi ușor mai ridicate față de cele înregistrate în această perioadă.

În perioada 06.04 – 13.04, temperaturile medii vor fi apropiate de normal, iar precipitațiile deficitare în vest și nord-vest, normale în restul țării. Astfel, românii se vor putea bucura de vreme bună în perioada sărbătorilor pascale.

În intervalul 13.04 – 20.04, valorile termice și regimul pluviometric se vor apropia de cele normale la nivel național.

Între 20.04 – 27.04, mediile temperaturilor și cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal pentru această perioadă pe întreg teritoriul României.