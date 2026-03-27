Prognoza meteo, 27 martie. Vreme instabilă la început de weekend. Frigul pune din nou stăpânire pe unele județe

Vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, iar vântul va avea intensificări temporare. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 45–60 km/h, cu valori mai ridicate în Oltenia și în jumătatea vestică a Munteniei. La munte, în special în vestul Carpaților Meridionali, vântul va sufla puternic, cu rafale de până la 90–100 km/h, potrivit ANM.

Norii se vor extinde dinspre sud-vest și vor aduce ploi în special în regiunile din jumătatea sudică. La altitudini de peste 1700 de metri, în Carpații Meridionali și de Curbură, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare viscolită, iar stratul de zăpadă poate ajunge local la 10–15 cm.

În sud și sud-vest, ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice, mai ales după-amiaza și seara. Cantitățile de apă vor fi însemnate, ajungând local la 20–30 l/mp și izolat peste 35 l/mp. Temperaturile maxime se vor situa între 10 grade în sudul Banatului și aproximativ 20 de grade în nord-vest, iar minimele vor fi cuprinse între 2 și 8 grade. Dimineața, izolat, vor fi condiții de ceață și brumă.

În Capitală, vântul va avea intensificări, cu rafale de 50–60 km/h. Cerul va deveni treptat noros, iar din a doua parte a zilei vor apărea ploi moderate, cu acumulări de 15–20 l/mp.

Temperatura maximă va fi de 15–16 grade, iar cea minimă se va situa între 5 și 7 grade.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă în intervalul 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00, ce anunță intensificări ale vântului, ploi cu caracter moderat și ninsori în zonele montane.

Cantitățile de apă vor atinge, în anumite regiuni, valori de 20–25 l/mp, iar local pot depăși 40–60 l/mp, în special în sud-vestul și sudul țării, dar și la munte. Pe alocuri, precipitațiile vor fi însoțite de descărcări electrice izolate.

Intervalul 30 martie – 6 aprilie aduce temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, fără variații semnificative de la o zi la alta. Cu toate acestea, stabilitatea termică nu exclude apariția unor episoade de instabilitate atmosferică.

Ploile vor fi mai frecvente în sudul și estul țării, dar și în zonele montane, unde, pe alocuri, cantitățile de apă pot depăși valorile obișnuite pentru începutul primăverii. În restul regiunilor, precipitațiile vor fi mai reduse și, în general, se vor menține în limitele normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea după 6 aprilie

Pentru intervalul 6–13 aprilie, meteorologii estimează o evoluție echilibrată a vremii. Temperaturile se vor menține în jurul mediilor multianuale, fără schimbări importante de la o zi la alta.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor avea un caracter moderat, fără fenomene extreme, conturând un regim pluviometric specific perioadei.