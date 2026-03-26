Vremea se strică la final de săptămână. ANM a emis Cod galben de vânt puternic. Unde va ploua abundent

La final de săptămână, vremea intră într-un proces de răcire. Meteorologii ANM anunță cinci zile cu ploi, frig, vânt și chiar ninsori în întreaga țară. La altitudini de peste 1700 de metri, în vestul Carpaților Meridionali, se estimează ninsori viscolite și depunere de strat de zăpadă de 10–15 cm.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă între 26 martie, ora 12:00, și 30 martie, ora 10:00, care vizează intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și ninsori la munte.

În anumite zone, cantitățile de apă vor ajunge la 20–25 l/mp, iar local peste 40–60 l/mp, cu precădere în sud-vestul și sudul țării, precum și în zonele montane. Ploile vor fi însoțite și de descărcări electrice izolate.

În intervalul 26–27 martie, ANM a emis Cod galben pentru intensificări ale vântului în sudul Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali, cu rafale ce vor ajunge la 90–100 km/h.

Vineri, 27 martie, avertizările cod galben se extind și asupra Olteniei, Munteniei, Transilvaniei și sud-vestului Dobrogei, cu viteze ale vântului între 50 și 70 km/h.

De asemenea, județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj vor fi afectate de precipitații însemnate cantitativ, cu acumulări locale de 20–30 l/mp. În vestul Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, ninsoarea va fi viscolită, cu depunere de zăpadă consistentă de 10–15 cm.

În intervalul 30 martie – 6 aprilie, vremea se va menține apropiată de valorile normale pentru începutul primăverii, fără schimbări bruște de temperatură de la o zi la alta. Totuși, stabilitatea termică nu va exclude apariția unor episoade izolate de instabilitate atmosferică.

Precipitațiile vor fi mai frecvente în regiunile sudice și estice, precum și în zonele montane, unde cantitățile de apă pot depăși valorile obișnuite pentru această perioadă. În restul țării, ploile vor fi mai slabe și, în general, se vor încadra în limitele climatologice normale pentru începutul lunii aprilie.

Pentru săptămâna 6–13 aprilie, meteorologii estimează o evoluție echilibrată a vremii, cu temperaturi apropiate de mediile multianuale și fără variații semnificative de la o zi la alta. Precipitațiile vor fi moderate și nu se așteaptă fenomene extreme.