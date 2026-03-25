Un nou episod de vreme severă. Ploi, ninsori și vânt puternic în următoarele ore, în România

Deși primăvara și-a intrat în drepturi, România este lovită de un nou episod de frig. Meteorologii ANM avertizează că până luni, ora 10.00, zonele montane vor fi afectate de vânt puternic, ploi și ninsori. Stratul de zăpadă depus la altitudini mari poate fi consistent, afectând circulația și activitățile montane.

Potrivit meteorologilor, intensificările vântului vor fi resimțite joi în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei, iar noaptea în Oltenia și Muntenia.

Viteza vântului va fi, în general, de 45–55 km/h, iar la munte, rafalele pot depăși 70–80 km/h. Începând de vineri, ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. La altitudini mai mari de 1700 m, mai întâi în Carpații Meridionali, apoi în restul zonelor montane, va ninge, iar stratul de zăpadă va fi local consistent.

Cantitățile de apă prognozate vor fi moderate, între 20–25 l/mp, și local peste 35 l/mp, cu precădere în sudul și sud-vestul țării, precum și în zonele montane și submontane.

”Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crişana, Moldova şi sudul Transilvaniei şi noaptea îndeosebi în Oltenia şi Muntenia, iar vineri (27 martie) şi sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 45...55 km/h”, a transmis ANM.

Între 30 martie și 6 aprilie, temperaturile se vor situa în limitele obișnuite pentru începutul primăverii, fără variații majore. Vremea va rămâne în general stabilă, dar vor apărea și episoade de instabilitate atmosferică.

Sudul, estul țării și zonele montane vor fi mai expuse ploilor frecvente, iar cantitățile de apă vor putea depăși local valorile normale ale perioadei. În restul teritoriului, ploile vor fi rare și se vor încadra în parametrii climatologici specifici începutului de aprilie.

Pentru intervalul 6–13 aprilie, meteorologii prognozează o vreme echilibrată, cu temperaturi apropiate de medii și precipitații moderate, fără fenomene extreme.